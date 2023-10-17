Суд оправдал обвиняемого в разжигании национальной розни Эндзиньша

Рижский окружной суд во вторник, 17 октября, полностью оправдал Ника Эндзиньша, обвиняемого в разжигании национальной розни в Facebook.
Полное решение суда будет готово 31 октября. После получения полного решения его можно в течение десяти дней обжаловать в кассационном порядке.
Ранее прокуратура, не называя имени человека, прокуратура сообщила агентству LETA, что мужчина обвиняется в разжигании национальной розни и ненависти в социальной сети Facebook, а также в хулиганстве.
Согласно обвинению, мужчина у себя дома снял и затем опубликовал на Facebook видеозапись под названием "Вирус короны в Латвии! Пожалуйста, поделись и предупреди других!"
В видеоролике содержались высказывания оскорбительного и ненавистнического характера, направленные на возбуждение ненависти к китайскому народу и Китаю как стране, в которых говорилось, что "китайский народ и Китай как страна должны быть уничтожены, и что китайцы умеют делать только поддельные товары и поддельные мобильные телефоны".
Кроме того, в видеоролике он намеренно распространял ложную информацию о Covid-19 на территории Латвии. Упомянутые утверждения не соответствовали правде, так как в конкретный период официально не было зарегистрировано ни одного случая заболевания. Это были фейковые новости, связанные с риском для здоровья, которые вызвали значительное беспокойство и неуверенность общественности и нарушили работу Центра по профилактике и контролю заболеваний.
"Своими действиями обвиняемый дезинформировал общественность о реальной ситуации в стране с распространением вируса, тем самым поставив под сомнение общее функционирование Центра по профилактике и контролю заболеваний и других заинтересованных учреждений, побудив считать, что общественность не информируется, и что государство скрывает от населения важную информацию", - заявили в прокуратуре.
Дело было передано в Суд Латгальского предместья Риги, который признал Эндзиньша виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью второй статьи 78 Уголовного закона и частью первой статьи 231 Уголовного закона. Согласно статье 52 Уголовного закона, в срок отбывания наказания было зачтено пребывание Эндзиньша под стражей с 31 января прошлого года по 6 апреля прошлого года.
В свою очередь Рижский окружной суд, рассматривая дело в апелляционном порядке, признал Эндзиньша виновным в разжигании национальной розни в связи с его публикациями в социальной сети Facebook, наказав его лишением свободы на шесть месяцев.
На приговор была подана кассационная жалоба. Верховный суд отправил дело на повторное рассмотрение.
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