Суд оправдал обвиняемого в разжигании национальной розни Эндзиньша

Полное решение суда будет готово 31 октября. После получения полного решения его можно в течение десяти дней обжаловать в кассационном порядке.

Ранее прокуратура, не называя имени человека, прокуратура сообщила агентству LETA, что мужчина обвиняется в разжигании национальной розни и ненависти в социальной сети Facebook, а также в хулиганстве.

Согласно обвинению, мужчина у себя дома снял и затем опубликовал на Facebook видеозапись под названием "Вирус короны в Латвии! Пожалуйста, поделись и предупреди других!"

В видеоролике содержались высказывания оскорбительного и ненавистнического характера, направленные на возбуждение ненависти к китайскому народу и Китаю как стране, в которых говорилось, что "китайский народ и Китай как страна должны быть уничтожены, и что китайцы умеют делать только поддельные товары и поддельные мобильные телефоны".