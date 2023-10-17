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Видео "выдворения русскоязычных из Латвии" вводит в заблуждение. Комментарий Рижской думы и полиции

TVNET rus.tvnet.lv
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Фото: Ekrānuzņēmums no video/Anna KOMSA/"X"

В понедельник, 16 октября, в социальной сети Х распространился видеоролик, на котором якобы видно выдворение русскоязычных из Латвии за несданный экзамен по государственному языку. Рижская дума и Государственная полиция предоставили комментарии, указав, что видимая на видео бытовая ситуация не связана с языковыми вопросами.

Видеоролик опубликовала пользователь Анна Комса. На нем видно, как муниципальная полиция Риги выводит из квартиры людей, говорящих на русском языке.

В подписи указано:

Тысячи российских граждан вынуждены покинуть в Латвию. "Я не понимаю вас", - говорит женщина. Чтобы можно было продолжить жить в этой стране, граждане России должны подать заявки на вид на жительство и доказать знание латышского языка на удовлетворительном уровне".

"Многие, прожив там более 10 лет, не захотели этого делать и отказались от своих прав. Правительство Латвии дало им шесть месяцев, и те, кто не захочет учить язык страны, в которой живет, будут высланы в Россию. Срок истек, пора уезжать".

На разглашение ложной информации женщине указала основатель и журналист Re:Baltica Инга Сприньге.

"Анна, это полностью неправдивая информация. Вы распространяете материалы пропаганды Кремля. Вы ознакомились с источником видеоролика? Я журналист, много лет исследовала российскую пропаганду".

На ролик отреагировала и Рижская дума, которая указала, что выселение связано не с проверкой государственного языка, а с вступившим в силу решением суда, так как у людей не было правового обоснования находиться в этой квартире. Делопроизводство по этому делу было начато несколько лет назад.

Комментарий предоставила и Государственная полиция, она указала, что стражи порядка находились там только лишь для обеспечения общественного порядка во время выполнения решения суда.

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