Видео "выдворения русскоязычных из Латвии" вводит в заблуждение. Комментарий Рижской думы и полиции

"Анна, это полностью неправдивая информация. Вы распространяете материалы пропаганды Кремля. Вы ознакомились с источником видеоролика? Я журналист, много лет исследовала российскую пропаганду".

На ролик отреагировала и Рижская дума, которая указала, что выселение связано не с проверкой государственного языка, а с вступившим в силу решением суда, так как у людей не было правового обоснования находиться в этой квартире. Делопроизводство по этому делу было начато несколько лет назад.