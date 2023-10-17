Видео "выдворения русскоязычных из Латвии" вводит в заблуждение. Комментарий Рижской думы и полиции

В понедельник, 16 октября, в социальной сети Х распространился видеоролик, на котором якобы видно выдворение русскоязычных из Латвии за несданный экзамен по государственному языку. Рижская дума и Государственная полиция предоставили комментарии, указав, что видимая на видео бытовая ситуация не связана с языковыми вопросами.
Видеоролик опубликовала пользователь Анна Комса. На нем видно, как муниципальная полиция Риги выводит из квартиры людей, говорящих на русском языке.
🇱🇻🇺🇦🇷🇺 #UkraineRussiaWar #Ukraine️— 𝐀𝐧𝐧𝐚 𝐊𝐎𝐌𝐒𝐀 | 🇪🇺🇫🇷🇵🇱🇺🇦 (@tweetforAnna) October 16, 2023
🔴Eviction of #Russians in #Latvia
1000s of 🇷🇺 in 🇱🇻 were told to leave.
“I don't understand you,” says the woman🤦🏼♀️. To continue living in the country, 🇷🇺 nationals must apply for permanent residence status & prove a decent knowledge of… pic.twitter.com/JBAPIDNGHr
В подписи указано:
Тысячи российских граждан вынуждены покинуть в Латвию. "Я не понимаю вас", - говорит женщина. Чтобы можно было продолжить жить в этой стране, граждане России должны подать заявки на вид на жительство и доказать знание латышского языка на удовлетворительном уровне".
"Многие, прожив там более 10 лет, не захотели этого делать и отказались от своих прав. Правительство Латвии дало им шесть месяцев, и те, кто не захочет учить язык страны, в которой живет, будут высланы в Россию. Срок истек, пора уезжать".
На разглашение ложной информации женщине указала основатель и журналист Re:Baltica Инга Сприньге.
"Анна, это полностью неправдивая информация. Вы распространяете материалы пропаганды Кремля. Вы ознакомились с источником видеоролика? Я журналист, много лет исследовала российскую пропаганду".
Anna, this is totally inaccurate information. You are spreading RUS propaganda material. Do you know the source of the video? I am an investigative reporter from LV, covering RUS propaganda for many years.— Inga Springe (@IngaSpringe) October 17, 2023
На ролик отреагировала и Рижская дума, которая указала, что выселение связано не с проверкой государственного языка, а с вступившим в силу решением суда, так как у людей не было правового обоснования находиться в этой квартире. Делопроизводство по этому делу было начато несколько лет назад.
Labdien! Izlikšana nav saistīta ar valsts valodas pārbaudi. Šajā gadījumā personas izlikšana bija saistīta ar spēkā stājušos tiesas spriedumu, jo personai nebija tiesiska pamata uzturēties šajā dzīvoklī. Tiesvedība tika sākta pirms vairākiem gadiem.— Rīga (@RigasDome) October 17, 2023
Комментарий предоставила и Государственная полиция, она указала, что стражи порядка находились там только лишь для обеспечения общественного порядка во время выполнения решения суда.
Valsts policija un Rīgas pašvaldības policija notikuma vietā atradās vienīgi sabiedriskās kārtības nodrošināšanai tiesas lēmuma izpildes laikā.— Valsts policija (@Valsts_policija) October 17, 2023
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