Козловскис: страны Балтии едины в борьбе с киберпреступлениями

Руководитель бюро министра Беата Баркане-Ильенкова сообщила, что Козловскис на совещании с Билотайте и Ляэнеметсом обсудил актуальные проблемы безопасности стран Балтии и их решения, в том числе вопрос кибербезопасности.

Козловскис подчеркивает, что по инициативе Государственной полиции Латвии действия органов безопасности стран Балтии едины и скоординированы в борьбе с киберпреступлениями, особенно в контексте событий последних недель, связанных с информационной атакой на учреждения образования.

В ходе совещания министры внутренних дел стран Балтии также обсудили важность систем оповещения общества. Козловскис сообщил коллегам, что именно сегодня Кабинет министров принял правила, цель которых - запустить проект информационного центра МВД "Введение системы общественного предупреждения ABS +". В Латвии планируется развивать технологию клеточного вещания.

Система клеточного вещания планируется как новое решение, которое позволит жителям получать сообщение о возможной угрозе или произошедшей катастрофе на мобильный телефон, если они находятся в географической области, где существует угроза. Главная польза этой системы - возможность быстро оповещать население и туристов на определенной территории.

"Такая система должна быть максимально эффективной - обработка и оборот информации должны быть оперативными, чтобы информация поступала как можно быстрее к каждому члену общества. Мы создаем кризисные центры управления, которые позволят предпринимать скоординированные действия в случае угрозы и будут способствовать стратегической коммуникации страны", - отметил Козловскис.

Для обеспечения внедрения указанных технологий клеточного вещания в 2020 году было проведено исследование внедрения проекта "ABS +". В исследовании было сделано заключение, что технология клеточного вещания для внедрения системы оповещения общества в Латвии является наиболее подходящим решением.