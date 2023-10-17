Пенсионерке приходится получать посылки в 20 км от дома, хотя почтовое отделение есть и ближе

Эрина живет в волости Ливберзес в скромном домике, в деревню решила переехать на старости лет. Она не одинока: дни проводит с котами, собакой и курами.

Женщина научилась пользоваться услугами в интернете и часто закупается в онлайн-магазинах. Посылки, которые невозможно поместить в почтовый ящик у дома, Эрина получала в находящемся неподалеку почтовом отделении, но его какое-то время назад закрыли.

Эрина жалуется, что ей нужно ездить за посылками в Добеле, несмотря на то, что елгавское отделение гораздо ближе.

"Я прошу, чтобы мне эти посылки доставляли не в Добеле, а в Елгаву. Мне ответили: "Мы так не можем!". Сказали, что каждая посылка приходит в Добеле. Чтобы переадресовать в Елгаву, за каждую нужно доплачивать 2,55 евро", - рассказывает Эрина.

Поездки в Добеле обходятся недешево, так как нужно платить за топливо.

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