Пенсионерке приходится получать посылки в 20 км от дома, хотя почтовое отделение есть и ближе

Проживающей в волости Ливберзес Елгавского края пенсионерке Эрине, чтобы получить почтовые посылки, нужно ездить в отделение, которое находится примерно в 20 километрах от дома. При этом другое отделение находится гораздо ближе - всего в пяти километрах. Latvijas Pasts жалобы женщины во внимание не принимает, сообщает передача Bez Tabu.
Эрина живет в волости Ливберзес в скромном домике, в деревню решила переехать на старости лет. Она не одинока: дни проводит с котами, собакой и курами.
Женщина научилась пользоваться услугами в интернете и часто закупается в онлайн-магазинах. Посылки, которые невозможно поместить в почтовый ящик у дома, Эрина получала в находящемся неподалеку почтовом отделении, но его какое-то время назад закрыли.
Эрина жалуется, что ей нужно ездить за посылками в Добеле, несмотря на то, что елгавское отделение гораздо ближе.
"Я прошу, чтобы мне эти посылки доставляли не в Добеле, а в Елгаву. Мне ответили: "Мы так не можем!". Сказали, что каждая посылка приходит в Добеле. Чтобы переадресовать в Елгаву, за каждую нужно доплачивать 2,55 евро", - рассказывает Эрина.
Поездки в Добеле обходятся недешево, так как нужно платить за топливо.
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