О демократии, свободе слова и поляризации мнений в Латвии

Активная политическая позиция и общественная узнаваемость несет в себе определенную ответственность за принятые решения и высказанные мнения, а также означает определенные последствия.

Так, экс-депутат Сейма Вячеслав Домбровский чуть не был задержан в Кыргызстане по политическим мотивам, а общественный активист Максим Шейнин регулярно подвергается словесным нападкам критиков и лишается площадки для высказываний. Оба - сегодняшние гости эфира "Кто вам платит?".