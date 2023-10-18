Ср, 18.10.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

О демократии, свободе слова и поляризации мнений в Латвии

Эрика Сташкевич rus.tvnet.lv
,
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments 2
Гости эфира "Кто вам платит?" экс-депутат Сейма Вячеслав Домбровский и общественный активист, блогер Максим Шейнин
Гости эфира "Кто вам платит?" экс-депутат Сейма Вячеслав Домбровский и общественный активист, блогер Максим Шейнин Фото: LETA/TVNET kolāža

Активная политическая позиция и общественная узнаваемость несет в себе определенную ответственность за принятые решения и высказанные мнения, а также означает определенные последствия.

Так, экс-депутат Сейма Вячеслав Домбровский чуть не был задержан в Кыргызстане по политическим мотивам, а общественный активист Максим Шейнин регулярно подвергается словесным нападкам критиков и лишается площадки для высказываний. Оба - сегодняшние гости эфира "Кто вам платит?".

Говорим о демократии, свободе слова и поляризации мнений в Латвии.

Гости эфира:

  • Вячеслав Домбровский - экс-депутат Сейма;
  • Максим Шейнин - общественный активист, блогер.

Темы эфира:

  • Россия начала преследовать граждан Латвии по политическим мотивам? О недавнем опыте экс-депутата Сейма Вячеслава Домбровского в Кыргызстане;
  • Занимается ли сейчас Вячеслав Домбровский активной политикой и планирует ли баллотироваться на выборах?
  • Как способствовать взаимоуважительной и конструктивной общественной дискуссии в Латвии? 
  • К чему приводит активная позиция по политическим вопросам в социальных сетях?
  • Где проходит линия между "это мое мнение, в Латвии - свобода слова" и разжиганием ненависти со всеми вытекающими последствиями?

Встречаемся в 18:00 в прямом эфире!

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments 2

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх