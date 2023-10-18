"Нам очень страшно. К этому привыкнуть невозможно": эксклюзив Rus.Postimees из Израиля

Жить рядом с сектором Газа – само по себе риск

Мы говорим о том, как израильтяне, которые живут в южных городах, раньше воспринимали своего соседа. "К этому привыкнуть невозможно. Это правда. Но у нас таких обстрелов раньше не было. Если там два-три раза были обстрелы, то не очень интенсивные. И главное – мы знали, что наша армия нас спасет. Мы всегда знали, что нас хорошо охраняют. Все что угодно можно было предположить, но это такое…"

Все наши собеседники соглашаются, что никто не мог ожидать, что подобное вообще возможно. "Чтобы они могли пройти через нашу границу? Да никогда! Мы всегда знали, что наша армия нас бережет. Всегда! Всегда граница была на замке!" – говорит Ксения.

"Я не знаю, что в этот раз произошло, мы просто не в курсе, – подтвердила Ирина. – Они говорят, что потом будут разбираться, когда все это закончится".

Израильтяне по кухням обсуждают возможные причины, разумеется. Для этого им не нужно ждать официального расследования. Пока они видят, что дети уже неделю сидят в безопасных комнатах. Очень многие просто отказываются выходить на улицу. Сама Ирина рассказала, что ей нужно было на прошлой неделе попасть к врачу и она не поехала: "Я просто очень боялась".