Фото ⟩ Дубска, Давидс и другие знаменитости на юбилее популярного магазина

17 октября исполнилось 20 лет, как Stockmann впервые открыл свои двери для покупателей в Латвии. В честь этого на праздничное мероприятие собралось множество известных людей.
Преобразовано было и кафе на первом этаже магазина, которое в будущем планируется использовать для развития модной категории Stockmann.
Отпраздновать юбилей собрались такие известные люди, как посол Финляндии Анне Салоранта с мужем, Лилита Затлере, Марика Гедерте, Давидс (настоящее имя - Роман Андреев), Иева Бондаре, Кристине Стакена, Иева Коха-Зелтиня. Отпраздновать юбилей универмага пришли Зельтиня, Армандс Симсонс, Марина Дианова и многие другие.
Вечер вел актер Андрис Булис, а музыкальное сопровождение обеспечило юное дарование Инессы Галанте. Все присутствующие вместе с художником-модельером Элитой Патмалниеце имели возможность создать произведение искусства, посвященное юбилею.
Галерея: Дубска, Давидс и другие знаменитости на юбилее Stockmann
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