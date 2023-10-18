Фото ⟩ Дубска, Давидс и другие знаменитости на юбилее популярного магазина

Преобразовано было и кафе на первом этаже магазина, которое в будущем планируется использовать для развития модной категории Stockmann.

Отпраздновать юбилей собрались такие известные люди, как посол Финляндии Анне Салоранта с мужем, Лилита Затлере, Марика Гедерте, Давидс (настоящее имя - Роман Андреев), Иева Бондаре, Кристине Стакена, Иева Коха-Зелтиня. Отпраздновать юбилей универмага пришли Зельтиня, Армандс Симсонс, Марина Дианова и многие другие.

Вечер вел актер Андрис Булис, а музыкальное сопровождение обеспечило юное дарование Инессы Галанте. Все присутствующие вместе с художником-модельером Элитой Патмалниеце имели возможность создать произведение искусства, посвященное юбилею.

Галерея: Дубска, Давидс и другие знаменитости на юбилее Stockmann