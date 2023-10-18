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Видео ⟩ NYT: США передали Украине около 20 ракет ATACMS. Но есть условие

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Пуск ракеты ATACMS. Иллюстративное фото
Пуск ракеты ATACMS. Иллюстративное фото Фото: AFP/SCANPIX

США отправили Украине около 20 ракет ATACMS, но одним из условий поставки было то, что они не должны использоваться в ударах по территории России, сообщает газета New York Times со ссылкой на двух западных и одного американского чиновника.

"После многочисленных сообщений о решении поставить вооружение, поставка ракет осуществлялась тайно из-за опасений, что Россия может совершить атаку в момент ввоза ракет в страну. Более того, Украина хотела застать россиян врасплох", - пишет газета.

Два западных чиновника подтвердили газете, что США отправили в Украину около 20 ракет.

По словам одного информированного представителя США, во вторник Украина применила систему ATACMS для нанесения ударов по двум авиабазам на оккупированных территориях.

Версия отправленных ракет имеет ограниченную дальность действия.

Правда, чиновники утверждают, что этого достаточно, чтобы добраться практически до всех основных баз, которые Россия использовала для воздушной поддержки и снабжения своих войск.

Одним из главных условий поставки ракет в Украину является обязательство о том, что ATACMS не будет использоваться для ударов по территории России, сообщил один из чиновников, которых цитирует газета.

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