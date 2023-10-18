Видео ⟩ NYT: США передали Украине около 20 ракет ATACMS. Но есть условие

"После многочисленных сообщений о решении поставить вооружение, поставка ракет осуществлялась тайно из-за опасений, что Россия может совершить атаку в момент ввоза ракет в страну. Более того, Украина хотела застать россиян врасплох", - пишет газета.

Два западных чиновника подтвердили газете, что США отправили в Украину около 20 ракет.

По словам одного информированного представителя США, во вторник Украина применила систему ATACMS для нанесения ударов по двум авиабазам на оккупированных территориях.

Версия отправленных ракет имеет ограниченную дальность действия.

Правда, чиновники утверждают, что этого достаточно, чтобы добраться практически до всех основных баз, которые Россия использовала для воздушной поддержки и снабжения своих войск.

Одним из главных условий поставки ракет в Украину является обязательство о том, что ATACMS не будет использоваться для ударов по территории России, сообщил один из чиновников, которых цитирует газета.

Just #ATACMS. Just clear and comprehensible language for the aggressor. Just spectacular and correct work of the #AFU. You know the results. We need more, more often, farther... pic.twitter.com/HbCOPEnEL2 — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) October 17, 2023