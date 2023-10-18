Скончался художник Ивар Муйжулис

В 1956 году Муйжулис окончил скульптурное отделение Лиепайской высшей школы прикладного искусства. С 1956 по 1960 год учился на живописном факультете Государственной художественной академии Латвийской ССР.

Он участвовал в выставках в Латвии и за рубежом с 1965 года. Работы художника экспонировались на 4-й выставке молодых художников в 1966 году, на выставке "Спорт в искусстве" в 1966 и 1975 годах, на 4-й портретной выставке в 1972 году, на Всесоюзной портретной выставке в Вильнюсе в 1974 году.

Также его работы экспонировались на Ростокской триеннале в Германии в 1983 году и на других выставках. Персональные выставки Муйжулис провел в галерее LMS в 1985 и 2008 годах, в городской думе Кале во Франции в 1988 году, в "Рижской галерее" совместно с художницей Малдой Муйжуле в 1993 и 1995 годах и тд.

Муйжулис работал художником в издательстве Liesma и в своем творчестве сосредоточил внимание на книжной графике. С 1969 по 1975 год работал художником в газете Literatūra un Māksla, а также сотрудничал с журналами Zvaigzne, Veselība, Skola un Ģimene.

Работы художника находятся в Музее LMS, Латвийском национальном художественном музее, других музеях и частных коллекциях в Латвии и за рубежом.

Прощание с Муйжулисом состоится 20 октября в 13:00 в Зале прощаний на улице Екабпилс 28, в Риге.