Кекавская дума призывает принять срочные меры по снижению насилия в школах

В свою очередь, в правилах Кабинета министров необходимо предоставить директору совместно с межведомственным советом по сотрудничеству право определять, в каких случаях учащийся должен учиться дистанционно.

Также предлагается установить в законодательном порядке реальную ответственность родителей, если те не решают проблемы поведения своего ребенка и не информируют школу о том, что ребенок может создавать угрозу здоровью и безопасности других людей.

Если ученик применяет насилие, образовательное учреждение должно иметь право исключить его из школы, не исключая возможности продолжения получения образования в форме дистанционного обучения, ответственность за которое в таком случае должен взять на себя родитель.

Как сообщалось, Кекавское самоуправление стало активно действовать после того, как широкое распространение в социальных сетях получило видео из Кекавской средней школы, где в помещении учебного заведения один ученик 9-го класса избил другого ученика школы.

Директор Кекавской средней школы Сандра Пуговка при поддержке Кекавской краевой думы издала распоряжение, согласно которому инициатор драки до выяснения обстоятельств дела должен изучать учебный материал дистанционно. Расследованием происшествия занимается группа по сотрудничеству для защиты прав детей Кекавского края, в которой работают сотрудники муниципальной полиции, социальной службы, сиротского суда и управления образования муниципалитета.

В свою очередь, руководитель отдела прав детей бюро омбудсмена Лайла Гравере отметила, что решение назначить дистанционное обучение соразмерно, если учебное заведение организует удаленное обучение таким образом, чтобы учащийся мог принимать участие в уроках дистанционно.