Драка в Кекавской школе: семье избитого мальчика приходится доказывать, что он - потерпевший

Недавно в Кекавской средней школе избили одного из учеников - конфликт попал на видео и вызвал бурю возмущения в соцсетях. Теперь семье избитого надо доказывать полиции, что мальчик - потерпевший, сообщает Rus.LSM.
Драка в Кекавской средней школе подняла дискуссию о необходимости бороться с насилием в школах. Однако после того, как делом стала заниматься полиция, маме пострадавшего школьника Стефана Илзе Гринвалде пришло письмо о возбуждении административного процесса. Женщину вызвали в муниципальную полицию. Как думала она - в качестве свидетелей.
"А оказалось, что мы в потенциальном статусе виноватых за нарушение общественного порядка. (...) Насколько я понимаю, муниципальная полиция по закону обвинила и нападающую сторону, и соответственно потерпевшую. Игнорируя, что Госполиция уже признала, что он потерпевший. Теперь нам приходится оправдываться", - говорит Илзе.
Старший инспектор по делам несовершеннолетних муниципальной полиции Кекавского региона Синтия Юрьяне подтвердила возбуждение дела об административном правонарушении.
Поскольку разбирательство все еще идет, в Кекавской муниципальной полиции подробнее случившееся не комментировали. Хотя в повестке Илзе четко сказано, что "Стефан физически влиял на другого школьника, тем самым нарушил общепринятые нормы поведения и мешал работе Кекавской средней школы". Хотя на самом деле мальчик просто дал сдачи.
Теперь семья работает вместе с юристом. "По видео было видно, что он не нападал, не отвечал даже после второго нападения. Он начал отвечать только, когда понял, что нужно себя защитить и никто ему в подмогу не придет. (...) Изначально-то его тащили в туалет. Идея не была публично драться в коридоре - его хотели потащить в туалет, где просто прибить. Он туда не пошел, получилось, что план провалился. (...) Там видно, что один отвлекает внимание, другой - бьет, третий загородил выход", " рассказывает Илзе Гринвалде, которая считает, что могут быть и другие жертвы.
"Эти дети вернутся в школу и будут продолжать делать то, что делают, - продолжает она. - Есть чувство бессилия, наверное. Почему я взяла юриста, почему я об этом говорю. Конечно, я бы тоже могла промолчать. Но я понимаю - речь не о Стефане. И даже не об этих троих. Это речь о том обществе, которое мы растим. И мы не имеем права эту ситуацию отпустить, сказать, что это норма жизни", - говорит женщина.
Из троицы нападавших от учебы в школе отстранен только один. Как рассказали в местной думе, теперь он учится удаленно. "Нет юридических инструментов, чтобы самоуправление, или школа или полиция - сразу исключили этого ученика из школы. Хотя мы бы этого хотели - но сейчас это невозможно", - говорит зампредседателя Кекавской краевой думы Андрис Витолс.
Сейчас Кекавское самоуправление призывает внести поправки к закону и на портале ManaBalss.lv уже собрали 6 тысяч голосов. "Мы хотим, чтобы у директора школы были такие полномочия - в таких случаях отчислять ученика из школы. Второе - чтобы можно было проверять сумки учеников на входе", - говорит Витолс.
Такую инициативу ранее уже предложил профсоюз учителей. Но и предыдущий, и этот Сейм ее не поддержал. Однако случай в Кекавской школе может стать показательным, уверены в местной думе.
Как сообщалось, в начале месяца ученик Кекавской средней школы избил ровесника, пока другие дети не вмешивались и снимали происходящее на видео.
Как Латвийскому радио 4 рассказал директор Ринужской школы Денис Клюкин, агрессии стало больше - при этом, чаще не между детьми, а по отношению к детям со стороны взрослых. А драки подростков на улице являются проявлением социально-экономических проблем в обществе, отражающихся и на системе образования.
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