Драка в Кекавской школе: семье избитого мальчика приходится доказывать, что он - потерпевший

"Эти дети вернутся в школу и будут продолжать делать то, что делают, - продолжает она. - Есть чувство бессилия, наверное. Почему я взяла юриста, почему я об этом говорю. Конечно, я бы тоже могла промолчать. Но я понимаю - речь не о Стефане. И даже не об этих троих. Это речь о том обществе, которое мы растим. И мы не имеем права эту ситуацию отпустить, сказать, что это норма жизни", - говорит женщина.

Из троицы нападавших от учебы в школе отстранен только один. Как рассказали в местной думе, теперь он учится удаленно. "Нет юридических инструментов, чтобы самоуправление, или школа или полиция - сразу исключили этого ученика из школы. Хотя мы бы этого хотели - но сейчас это невозможно", - говорит зампредседателя Кекавской краевой думы Андрис Витолс.

Сейчас Кекавское самоуправление призывает внести поправки к закону и на портале ManaBalss.lv уже собрали 6 тысяч голосов. "Мы хотим, чтобы у директора школы были такие полномочия - в таких случаях отчислять ученика из школы. Второе - чтобы можно было проверять сумки учеников на входе", - говорит Витолс.

Такую инициативу ранее уже предложил профсоюз учителей. Но и предыдущий, и этот Сейм ее не поддержал. Однако случай в Кекавской школе может стать показательным, уверены в местной думе.

Как сообщалось, в начале месяца ученик Кекавской средней школы избил ровесника, пока другие дети не вмешивались и снимали происходящее на видео.

Как Латвийскому радио 4 рассказал директор Ринужской школы Денис Клюкин, агрессии стало больше - при этом, чаще не между детьми, а по отношению к детям со стороны взрослых. А драки подростков на улице являются проявлением социально-экономических проблем в обществе, отражающихся и на системе образования.