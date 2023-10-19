"Консервативные" возвращаются к первоначальному названию - Новая консервативная партия

Бывший министр сообщения Талис Линкайтс будет руководителем избирательной кампании в Европарламент и первым номером в списке. В списке может значиться и бывшая заместителем председателя Сейма Дагмара Бейтнере-Ле-Галла, но это еще не объявлено официально.

"В Европарламенте тоже должна произойти смена поколений, потому что есть политики, которые как в 2004 году туда пошли, так и до сих пор там", - сказал Линкайтс.

Следующие выборы в Европарламент, которые пройдут в июне 2024 года, совпадают со временем, когда НКП отметит десятую годовщину своего существования.

На выборах в 14-й Сейм уже как партия "Консервативные" эта политическая сила в парламент не прошла.

После провала на выборах в Сейм партию покинули бывший руководитель парламентской фракции Кришьянис Фелдманс, экс-министр образования и науки Анита Муйжниеце, три депутата Рижской думы, еще несколько бывших депутатов Сейма и членов местных отделений.

"У нас уважительные отношения со всеми бывшими коллегами, которые ушли из партии ", - заявил Гатис Эглитис перед пресс-конференцией.

Возвращение к первоначальному названию партии - первый шаг к тому, чтобы НКП закрепилась в прежней нише с четкой идеологией. Акцент сделан на национальную и сильную страну, свободную от коррупции и влияния на политику олигархов, сказал Линкайтс.

После выборов в Европарламент начнется подготовка к муниципальным выборам 2025 года, а еще через год состоятся выборы в Сейм. Эглитис сказал, что НКП настраивается и на участие в выборах в Резекненскую городскую думу. Правда, они еще не объявлены, так как сначала следовало бы инициировать роспуск нынешней думы.