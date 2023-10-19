За ввоз в Латвию большой суммы денег неясного происхождения женщине дали пять лет тюрьмы

Рижский районный суд приговорил к пяти годам тюрьмы женщину, которая обвинялась в легализации преступно нажитых средств в крупном объеме, так как после прилета в Латвию не смогла объяснить стражам порядка происхождение задекларированных 272 145 евро, сообщает агентство LETA.
Суд признал женщину виновной в совершении упомянутого преступного деяния и приговорил ее к реальному лишению свободы сроком на пять лет с пробационным надзором сроком на один год, сообщила прокуратура.
В апреле 2019 года в пассажирском терминале аэропорта "Рига" проводилась таможенная проверка пассажиров и зарегистрированного багажа прилетевшего рейса. Проверена была и женщина, которая задекларировала наличность - 243 000 долларов 235 922 евро) и 36 223 евро. Она не смогла объяснить стражам порядка происхождение наличных средств.
Оценив информацию о данном лице и имея обоснованные подозрения в возможном отмывании денег, правоохранительные органы приняли решение о возбуждении уголовного дела с целью проверки происхождения средств, с помощью которых осуществлялась деятельность по легализации преступно нажитых средств денег.
В соответствии с Уголовным законом, если лицо, вовлеченное в уголовный процесс, утверждает, что имущество не получено преступным путем, бремя доказывания законности происхождения этого имущества лежит на этом лице.
С учетом вышеизложенного суд, оценив совокупность представленных обвинением доказательств и предоставленную защитой информацию о возможном происхождении денежных средств, пришел к выводу, что обвиняемая не смогла предоставить достоверную и проверяемую информацию о законности происхождения ввезенных ею денежных средств, и поэтому признал ее виновной в предъявленном ей обвинении в легализации преступно нажитых денежных средств в особо крупном размере.
По мнению суда, прокурор проанализировал всю информацию о доходах подсудимой и рассчитал гипотетическую сумму денег, которая могла бы быть у подсудимой. Учитывая, что защита не оспорила эти расчеты, представив другие расчеты, основанные на собственных доказательствах или информации о размере доходов обвиняемой, и не опровергла их другими достоверными доказательствами, суд счел, что эти расчеты являются допустимыми и могут быть проанализированы в связи с предметом доказывания по делу.
Суд пришел к выводу, что в уголовном деле не было установлено конкретное предикатное преступление, а значит есть основание говорить об автономной легализации stand alone, т. е. когда непосредственное происхождение имущества неизвестно.
Суд констатировал и согласился с мнением прокурора, что в данном случае преступное происхождение наличных денег, обнаруженных у обвиняемой женщины, было доказано методом косвенного доказывания, т. е. имеющиеся в деле доказательства, в том числе проверка информации самой обвиняемой о происхождении наличных денег, исключали возможность законного происхождения данных денежных средств.
По мнению суда, если происхождение наличных денег не связано с известным законным источником, то разумно сделать вывод, что в таком случае они должны быть связаны с преступным источником.
Женщина может оспорить решение в Рижском окружном суде.
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