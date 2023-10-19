За ввоз в Латвию большой суммы денег неясного происхождения женщине дали пять лет тюрьмы

По мнению суда, прокурор проанализировал всю информацию о доходах подсудимой и рассчитал гипотетическую сумму денег, которая могла бы быть у подсудимой. Учитывая, что защита не оспорила эти расчеты, представив другие расчеты, основанные на собственных доказательствах или информации о размере доходов обвиняемой, и не опровергла их другими достоверными доказательствами, суд счел, что эти расчеты являются допустимыми и могут быть проанализированы в связи с предметом доказывания по делу.

Суд пришел к выводу, что в уголовном деле не было установлено конкретное предикатное преступление, а значит есть основание говорить об автономной легализации stand alone, т. е. когда непосредственное происхождение имущества неизвестно.

Суд констатировал и согласился с мнением прокурора, что в данном случае преступное происхождение наличных денег, обнаруженных у обвиняемой женщины, было доказано методом косвенного доказывания, т. е. имеющиеся в деле доказательства, в том числе проверка информации самой обвиняемой о происхождении наличных денег, исключали возможность законного происхождения данных денежных средств.

По мнению суда, если происхождение наличных денег не связано с известным законным источником, то разумно сделать вывод, что в таком случае они должны быть связаны с преступным источником.

Женщина может оспорить решение в Рижском окружном суде.