Разведки в США и Европе заявляют о "десятках погибших" от взрыва у больницы Газы

Американская разведка считает, что Армия обороны Израиля не наносила удар по больнице Аль-Ахли в секторе Газа, сообщает издание Newsweek в среду, 18 октября, со ссылкой на источники. Основываясь на имеющихся изображениях и перехваченных данных, в Минобороны США также пришли к выводу, что ракета была выпущена с территории сектора Газа и упала возле больницы, а не попала по ней.

Высокопоставленный офицер ВВС США, занимающийся этим вопросом, сообщил Newsweek, что ни американская, ни израильская разведка не знают точное число погибших в результате взрыва возле больницы, однако полагают, что число жертв составляет "максимум несколько десятков". "Я не говорю, что это не трагедия, но это еще один случай масштабного преувеличения и откровенной лжи со стороны ХАМАС", - подчеркнул источник Newsweek.