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Умер актер Сергей Гладков

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В возрасте 60 лет ушел из жизни один из актеров, создателей и сценаристов "Каламбура" Сергей Гладков. Об этом сообщается на официальной странице журнала видеокомиксов "Каламбур" и в Telegram-каналах.

Гладков играл Мужика из "Деревни Дураков", Неудачника из "Бара Каламбур", Дранкеля из "Железного капута" и Миссис Бурпул из "Крутого пике", его также знали по программе "Маски-шоу".

В последнее время он проживал в Одессе. Прощание с актером пройдет там, пишет "Подъем". 

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