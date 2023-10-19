Сендии и Дануте стали поступать угрозы после заявлений тиктокера

Жигис в своем монологе использовал не только нецензурную лексику, публично поливая девушек грязью, но и гомофобные и трансфобные высказывания.

Дамы рассказали, что это не первый раз, когда в их сторону направлены враждебные комментарии, однако они считают, что, упоминая их имена, Жигис сознательно или неосознанно побудил людей к действию. В их адрес поступали не только уничижительные фразы, но даже угрозы расправы. "Эти люди ищут наш адрес, они снимают серьезные видео с угрозами".

Осознавая публичный имидж Жигиса и его манеру публично обсуждать различные актуальные вопросы, они все же не понимают, зачем нужно задевать людей лично, почему нельзя шутить так, чтобы не затрагивать конкретных людей. Сендия говорит, что люди, которые обращались к Жигису, заблокированы, чтобы он не получал комментарии, которые ему не хотелось бы читать. "Он такой мягкотелый".

"Мы сделаем все, чтобы мы ему были как глиттеры в заднице на всю жизнь. Он человек, который не понимает последствий. Мы это считаем полным разжиганием ненависти против всего ЛГБТ+ сообщества".

Сендия добавила, что готова принять извинения от Жигиса. Однако, если он не способен на них, они тоже будут действовать, чтобы защитить себя: "Мы пишем заявление".

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