Блогер Максим Шейнин: Мне было важно показать, что не все русские одинаковы

По словам Шейнина, его обращения в социальных сетях достигают ушей людей, которые не слишком положительно настроены к русскоязычному населению страны.

"Я был крайне поражен тому, что очень слушают. Очень. То есть люди, с которыми я до этого, скажем, либо мало общался, либо они мне были крайне неблизки и неприятны... Скажем, у меня были в свое время разногласия острейшего характера с руководителями Нацобъединения. То есть мы прямо вообще не пересекались никак. И тут, когда господин Дзинтарс (депутат Сейма Райвис Дзинтарс, один из лидеров Нацобъединения. - Прим. ред.) мне руку пожал на улице и сказал "спасибо", я удивился", - вспомнил блогер.

Он уверен, что его точки зрения придерживается высокая доля русскоязычных жителей Латвии, и теперь у них появилась причина громче высказывать свою позицию.

"Я не один такой. Нас действительно много. Просто люди то ли боялись, то ли не знали, как высказать свою точку зрения. И TikTok - просто одна из платформ, где это можно делать", - считает Максим.

Кроме того, он рассказал, что его перед выборами в 14-й Сейм в свою партию "Латвия на первом месте" звал Айнарс Шлесерс - ныне депутат парламента. Но Шейнин отказался.

Весь эфир смотрите по ссылке: