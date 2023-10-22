Блогер Максим Шейнин: Мне было важно показать, что не все русские одинаковы

Блогер Максим Шейнин в эфире дискуссионной программы RUS TVNET "Кто вам платит?" признал важным показывать латышам, что русскоязычные жители Латвии отличаются в своих взглядах. А именно многие выступают против Владимира Путина и нападения России на Украину.
Максим Шейнин активно высказывается по разным политическим вопросам в социальных сетях - в том числе и в комментариях на разных платформах RUS TVNET. Зачем ему это, ведь зачастую большому количеству людей ничего доказать нельзя?
"Все очень сильно изменила война. Для меня было важно продемонстрировать обществу, в первую очередь латышам, что не все русские одинаковы, что не все русские поддерживают Россию, не все русские поддерживают Путина.
И это выливалось в острейшие баталии на различных платформах. И это продолжается до сих пор. Основополагающей целью, если мы можем так это обозначить, является доказывать, демонстрировать и показывать, что не все русские поддерживают специальную волшебную операцию", - уверен Шейнин.
По его мнению, Латвия находится в опасной близости от внутреннего раскола.
"Латыши должны понимать, что здесь, в стране, есть граждане, у которых родной язык - русский. И они за Латвию, за Украину. На мой взгляд, это максимально важно, потому что в противном случае у нас общество бы раскололось. У нас и до этого были предпосылки, а тут бы раскол был катастрофический, тогда бы уже обратного пути не было, если бы латыши не видели, что есть русские люди, которые против этого всего", - считает блогер.
По словам Шейнина, его обращения в социальных сетях достигают ушей людей, которые не слишком положительно настроены к русскоязычному населению страны.
"Я был крайне поражен тому, что очень слушают. Очень. То есть люди, с которыми я до этого, скажем, либо мало общался, либо они мне были крайне неблизки и неприятны... Скажем, у меня были в свое время разногласия острейшего характера с руководителями Нацобъединения. То есть мы прямо вообще не пересекались никак. И тут, когда господин Дзинтарс (депутат Сейма Райвис Дзинтарс, один из лидеров Нацобъединения. - Прим. ред.) мне руку пожал на улице и сказал "спасибо", я удивился", - вспомнил блогер.
Он уверен, что его точки зрения придерживается высокая доля русскоязычных жителей Латвии, и теперь у них появилась причина громче высказывать свою позицию.
"Я не один такой. Нас действительно много. Просто люди то ли боялись, то ли не знали, как высказать свою точку зрения. И TikTok - просто одна из платформ, где это можно делать", - считает Максим.
Кроме того, он рассказал, что его перед выборами в 14-й Сейм в свою партию "Латвия на первом месте" звал Айнарс Шлесерс - ныне депутат парламента. Но Шейнин отказался.
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