Умер звезда фильмов "Рокки" Берт Янг

Янг скончался 8 октября в Лос-Анджелесе. Причина и обстоятельства смерти не называются.

Берт Янг родился и вырос в Квинсе, служил в морской пехоте, занимался профессионально боксом. Он начал карьеру актера в 70-х. Чаще всего получал роли босса мафии, уличного детектива и потрепанного работяги, пишет "Сноб".

В 1976 году состоялась премьера "Рокки", где Сильвестр Сталонне сыграл боксера Рокки Бальбоа, а Берт Янг - друга спортсмена и брата его возлюбленной Поли Пеннино. В 1977 году Янг был номинирован на премию "Оскар" за лучшую мужскую роль второго плана.