Умер звезда фильмов "Рокки" Берт Янг

Актер Берт Янг, наиболее известный по роли Поли Пеннино в шести фильмах франшизы "Рокки", умер на 84-м году жизни, передает The New York Times со ссылкой на его дочь.
Янг скончался 8 октября в Лос-Анджелесе. Причина и обстоятельства смерти не называются.
Берт Янг родился и вырос в Квинсе, служил в морской пехоте, занимался профессионально боксом. Он начал карьеру актера в 70-х. Чаще всего получал роли босса мафии, уличного детектива и потрепанного работяги, пишет "Сноб".
В 1976 году состоялась премьера "Рокки", где Сильвестр Сталонне сыграл боксера Рокки Бальбоа, а Берт Янг - друга спортсмена и брата его возлюбленной Поли Пеннино. В 1977 году Янг был номинирован на премию "Оскар" за лучшую мужскую роль второго плана.
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