Видео ⟩ Лайма Вайкуле: "У меня ничего нет в России"

"У меня ничего нет в России. Весь мой бизнес, который был - это мое имя, но я ничего не получала. Не переживайте!.. Нельзя забрать то, чего нет", - сказала Лайма Вайкуле в беседе с журналистом Вадимом Радионовым.

"Те, у кого мозги не прополоскали как следует, которые понимают, что есть белый цвет и есть черный, с теми, я думаю, все нормально, они прекрасно понимают, в чем дело. Ну а те, кто не понимает, что с ними говорить? Они как зомби смотрят на Путина и слушают, что он говорит, что если бы они не напали, то напала бы Украина. Это такую глупость можно слушать и верить этой глупости? Поэтому, как кто-то очень хорошо сказал: "Культура не в России, а культура там, где есть Максим Галкин, Алла Пугачева". Вот там культура. Не надо приписывать себе ничего. Так что сейчас культура переместилась - и режиссеры, и актеры. Вот там российская культура".