Видео ⟩ Мошенники становятся хитрее: у жителей Латвии украдены миллионы

"Обычно в таких колл-центрах обязанности разделены. Есть сотрудники нескольких уровней. Цель одного сотрудника - изначально позвонить, чтобы начать общение, цель другого сотрудника - продолжить это общение, затягивая жертву во все более крупные ловушки", - рассказал представитель управления по борьбе с киберпреступностью Государственной полиции.

"Мошенники зарабатывают миллионы по всему миру. Это организованная преступность, стоящая миллионы, вот как на это можно смотреть", - сказал эксперт по кибербезопасности Cert.lv.

Украденные средства используются не только для приобретения товаров и продолжения аферы, но даже для финансирования терроризма.

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