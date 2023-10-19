Видео ⟩ Сотрудники полиции курят в общественном месте; рижанин недоволен

В здании на улице Стабу, 89 в Риге работают сотрудники прокуратуры и пограничной службы, но большинство из них - полицейские.

"Похоже, официального места для курения у них нет, здание большое, курящих много, и они курят перед зданием, тут же на пешеходном тротуаре, где каждый день десятки родители и их дети ходят в школу и в детский сад", - рассказывает рижанин программе.

Программа побывала на месте и убедилась, что работники здания курят поодиночке или группами, стоя на тротуаре или рядом с ним.

Представитель полиции позже прокомментировал ситуацию:

"К сожалению, во дворе здания в настоящее время ведутся ремонтные работы, и персонал туда не допускается, но это ни в коей мере не оправдывает такого отношения сотрудников, тем более когда им было сказано, что сигаретный дым мешает.

Мы проинформировали руководство полиции об этой ситуации, информация также была передана в Службу внутреннего контроля для проведения обсуждений с сотрудниками, что такое отношение недопустимо и уж точно не является показательным для полиции", - сказали в полиции.

Видео: Сюжет программы Bez tabu