Видео ⟩ Сотрудники полиции курят в общественном месте; рижанин недоволен

Житель Риги недоволен тем, что возле здания на улице Стабу в Риге курят сотрудники. В этом здании расположены Главное управление криминальной полиции и Главное управление по борьбе с экономическими преступлениями, а также другие правоохранительные и силовые структуры. Программа Bez tabu сообщает, что сотрудники полиции курят в общественном месте, где проходит много пешеходов.
В здании на улице Стабу, 89 в Риге работают сотрудники прокуратуры и пограничной службы, но большинство из них - полицейские.
"Похоже, официального места для курения у них нет, здание большое, курящих много, и они курят перед зданием, тут же на пешеходном тротуаре, где каждый день десятки родители и их дети ходят в школу и в детский сад", - рассказывает рижанин программе.
Программа побывала на месте и убедилась, что работники здания курят поодиночке или группами, стоя на тротуаре или рядом с ним.
Представитель полиции позже прокомментировал ситуацию:
"К сожалению, во дворе здания в настоящее время ведутся ремонтные работы, и персонал туда не допускается, но это ни в коей мере не оправдывает такого отношения сотрудников, тем более когда им было сказано, что сигаретный дым мешает.
Мы проинформировали руководство полиции об этой ситуации, информация также была передана в Службу внутреннего контроля для проведения обсуждений с сотрудниками, что такое отношение недопустимо и уж точно не является показательным для полиции", - сказали в полиции.
Видео: Сюжет программы Bez tabu
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