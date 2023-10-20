Военная техника и блокпосты. Лукашенко репетирует войну?

Территория находится под охраной, а местные жители не очень понимают предназначение объекта. "Если это как-то связано с войной в Украине, то такой опорный пункт логично было бы строить около границы, - отмечает мужчина. - А ждать нападения с польской стороны? Кто в здравом уме в это поверит?"

Во время мобилизации учатся оборонять райисполком

Однако созданием укрепрайонов, перемещениями военной техники и боевыми стрельбами дело не ограничивается. В некоторых регионах Беларуси в эти дни решили провести плановые мобилизационные учения. Таким образом вышестоящие власти хотят проверить, как на местах чиновники готовы выполнять свои задачи в условиях, приближенных к военному времени.

Одним из городов для проведения учений на случай мобилизации выбрали районный центр Ивацевичи в Брестской области. К мероприятию здесь подошли очень серьезно: блокпосты появились не только на дорогах, но и на центральной площади возле здания райсполкома.

Оказалось, что одна из "легенд" учений заключалась в нападении на административное здание. Участники, включая представителей "народного ополчения", пытались организовать охрану объекта собственными силами "в угрожаемый период".

Кроме того, во время учений ставилась задача проверить способность местных медиков работать в экстремальных условиях, чтобы оказать помощь бойцам территориальных войск и спасателям, пострадавшим на завалах.

Как рассказывают очевидцы, со стороны мобилизационные учения больше напоминали съемки остросюжетного фильма. "Я не знаю, как бы захват здания и оказание помощи пострадавшим выглядели бы на самом деле, но те, кто участовал в учениях, откровенно переигрывали", - делится жительница Ивацевичей.