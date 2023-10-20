Байден: США не позволят победить террористам, как ХАМАС, и тиранам, как Путин

Кроме того, по словам президента, этот пакет должен гарантировать, чтобы Украина могла и дальше противостоять российской агрессии. Байден призвал Конгресс сделать все возможное, чтобы продолжать непрерывные поставки оружия на Украину. Он отметил, что США направляют Киеву вооружение со складов, а деньги, которые выделяет Конгресс, нужны, чтобы снова закупать оружие на склады, и это обеспечивает работой американские оружейные компании по всей стране.

В своей речи Байден не назвал сумму помощи, однако ранее СМИ сообщали о намерении его администрации запросить около 100 млрд долларов на военную помощь. Примерно 60 млрд долларов будут предназначаться для Украины, 14 млрд долларов - для поддержки Израиля. Также пакет предусматривает помощь Тайваню и другим союзникам США.

Байден призвал не отказываться от идеи двух государств

Президент США также заявил, что нельзя отказываться от идеи сосуществования Израиля и Палестины в виде двух государств. "Израиль и палестинцы в равной степени заслуживают того, чтобы жить в безопасности, достоинстве и мире", - подчеркнул Джо Байден.