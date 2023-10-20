Могут ли власти России полностью лишить россиян доступа к VPN?

Google и Apple не выполнят требования РКН

Роскомнадзор не имеет власти над Google Play и AppStore, продолжает Банзаев. Поэтому ведомству, чтобы избавиться от VPN в магазинах мобильных приложений, придется выдвигать и направлять официальные требования Google и Apple. Дальше все будет зависеть от самих концернов, ведь они иногда выполняют требования государственных регуляторов. Так, в Китае в AppStore запрещены VPN-приложения, и в целом магазин приложений очень жестко модерируется для соответствия китайским законам и ценностям.

Однако оба американских IT-гиганта многократно игнорировали претензии российских властей. В мае 2022 года Google выплатил 7,2 млрд рублей за отказ удалять запрещенную в РФ информацию с его ресурсов. При этом он отказался убирать ролики о вторжении России в Украину с YouTube и продолжил игнорировать требования об удалении запрещенной информации, что привело к новым штрафам от российских судов в размере 3 млн и 21 млрд рублей соответственно. Оба штрафа до сих пор не оплачены. Apple также был оштрафован в августе 2023 года на 400 тыс. рублей за отказ удалять подкасты о войне в Украине и также штраф не выплатил.