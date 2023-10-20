Фото ⟩ Латвийская теле- и радиоведущая похвасталась новыми формами

Байба Сипениеце-Гаваре разместила фото в ярком платье. "Рига, я иду!" - написала она.

Фото: baiba.sipeniecegavare/Instagram

Напоминаем, что недавно Байба преодолела расстояние в 120 км менее чем за неделю. Это приключение закончилось не только положительными эмоциями, но и изменениями во внешнем облике.

Что касается визуальных изменений, то в недавнем интервью Байба заявила, что в ее глазах это не имеет особого значения: "Все может вернуться в одно мгновение".

Она подчеркнула, что вера в себя важнее. "Перед походом я как следует обулась и пошла к тренеру тренировать мышцы. Когда я рассказала ей, на что подписалась, тренер вздохнула, выдохнула и сказала: "Ты сможешь!". Мой муж говорил то же самое, но были и те, кто сомневался. Поэтому очень важно, как к тебе относятся люди, когда ты хочешь принять важное жизненное решение", - рассуждала Байба.

Сообщалось, что упомянутое путешествие найдет отражение в программе "За пределами зоны: Полярный круг", которая дойдет до зрителей только в первой половине следующего года.