Фото ⟩ Рижане во Всемирный день яиц активно жертвовали жителям Украины

Жители Латвии охотно откликнулись на призыв Латвийской объединенной ассоциации птицеводства (LAPNA) 13 октября, во Всемирный день яиц, пожертвовать деньги жителям Украины, получив взамен яйца от латвийских производителей - в среднем в обмен на одну упаковку было пожертвовано шесть евро, а крупнейшее единовременное пожертвование составило 120 евро, сообщила генеральный директор ассоциации Анна Эрлиха.
LAPNA организовала эту акцию совместно с обществом Tavi draugi, и пожертвования предусмотрены для закупки необходимых товаров повседневного потребления для жителей Украины.
Бусик благотворительной акции в течение дня побывал в трех точках – на Новой Тейке, у торгового центра Spice и на Агенскалнском рынке.
"В этом году во Всемирный день яиц мы хотели отметить силу яиц не только как продукта питания. Хотели также продемонстрировать силу отрасли. Мы рады большой отзывчивости жителей Латвии и проявленному ими интересу. Многие специально приезжали, чтобы пожертвовать деньги, и призывали сделать пожертвование также своих родных, друзей и коллег. Акция еще раз показала, что только вместе мы можем как оказать поддержку жителям Украины, так и поддержать местных производителей яиц. Местные производители вкладывают время и ресурсы в долгосрочное развитие, контроль качества и благополучие птиц, а также не скрывают принципы своей деятельности, чтобы до потребителя дошел как можно более качественный продукт", - подчеркивает Эрлих.
Пожертвования могли быть внесены как наличными, так и банковской картой. Сумма пожертвования составляла от одного евро, а взамен жертвователь получал упаковку из шести яиц Balticovo.
Всего за время акции было пожертвовано 882 евро, что в среднем составляет 6 евро за упаковку. 455 евро были пожертвовали наличными, 427 евро – при помощи банковской карты.
Balticovo, крупнейший производитель яиц в Северной Европе, совместно с LAPNA передал в дар более 1900 упаковок яиц. Оставшиеся яйца будут переданы украинским беженцам через организацию Tavi draugi.
"Мы очень тронуты и благодарны всем, кто принял участие в акции во Всемирный день яиц и сделал пожертвования в поддержку мирного населения Украины. Потребностей очень много, поэтому каждое пожертвование – это возможность немного облегчить повседневную жизнь жителей Украины", – благодарит жертвователей Улвис Новикс, глава общества Tavi draugi.
Общество Tavi draugi оказывает скоординированную гуманитарную помощь гражданским жителям Украины в Латвии и Украине, организуя и координируя добровольное участие жителей Латвии, организаций и предприятий в оказании помощи. До начала войны общество оказывало помощь и поддержку нуждающимся или столкнувшимся с проблемами семьям здесь, в Латвии, но с первого дня войны фокус резко сместился на оказание помощи Украине, в том числе оказывается помощь украинским беженцам на пограничных пунктах на латвийско-российской границе. В прошлом году общество направило в Украину помощь на сумму около 5 млн евро, а ее объем составил около 10 тыс. куб. м.
Собранные в ходе акции LAPNA и Tavi draugi средства будут использованы для приобретения предметов первой необходимости, например, средств гигиены, и их отправки в Украину.
Галерея: Рижане во Всемирный день яиц активно жертвовали жителям Украины
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