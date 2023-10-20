Фото ⟩ Рижане во Всемирный день яиц активно жертвовали жителям Украины

"В этом году во Всемирный день яиц мы хотели отметить силу яиц не только как продукта питания. Хотели также продемонстрировать силу отрасли. Мы рады большой отзывчивости жителей Латвии и проявленному ими интересу. Многие специально приезжали, чтобы пожертвовать деньги, и призывали сделать пожертвование также своих родных, друзей и коллег. Акция еще раз показала, что только вместе мы можем как оказать поддержку жителям Украины, так и поддержать местных производителей яиц. Местные производители вкладывают время и ресурсы в долгосрочное развитие, контроль качества и благополучие птиц, а также не скрывают принципы своей деятельности, чтобы до потребителя дошел как можно более качественный продукт", - подчеркивает Эрлих.