Хорватия отдала Украине все свои вертолеты Ми-8

Министр обороны США Ллойд Остин во время встречи в Пентагоне с министром обороны Хорватии Марио Баножичем поблагодарил Хорватию за ее шаг - страна передала Украине все свои вертолеты Ми-8.
"Мы высоко оцениваем непоколебимую приверженность Хорватии Украине, и мы видим это в ваших многочисленных пожертвованиях военной техники, включая все ваши вертолеты Ми-8", - сказал Ллойд.
В феврале этого года сообщалось, что Хорватия планирует передать Украине 14 вертолетов Ми-8.
В марте это подтвердил Баножич. СМИ тогда сообщали, что Украина получит 12 вертолетов МИ-8МТВ-1 и два Ми-8Т. Семь вертолетов планировали частично разобрать и перевезти по земле, а остальные семь должны были прилететь в Польшу.
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