Хорватия отдала Украине все свои вертолеты Ми-8

"Мы высоко оцениваем непоколебимую приверженность Хорватии Украине, и мы видим это в ваших многочисленных пожертвованиях военной техники, включая все ваши вертолеты Ми-8", - сказал Ллойд.

В феврале этого года сообщалось, что Хорватия планирует передать Украине 14 вертолетов Ми-8.

В марте это подтвердил Баножич. СМИ тогда сообщали, что Украина получит 12 вертолетов МИ-8МТВ-1 и два Ми-8Т. Семь вертолетов планировали частично разобрать и перевезти по земле, а остальные семь должны были прилететь в Польшу.