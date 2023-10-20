Разведка: из-за ударов ATACMS армии РФ придется переместить базы в тыл

Удары украинской армии 16 и 17 октября американскими тактическими ракетами ATACMS по аэродромам оккупированных РФ Луганска и Бердянска заставят российскую армию отодвинуть свои оперативные базы и узлы управления дальше от линии фронта, считают аналитики британской военной разведки.
"Хотя объем потерь пока не подтвержден, весьма вероятно, что в Бердянске были уничтожены девять российских вертолетов, а в Луганске - пять ", - говорится в сообщении.
Учитывая загруженность российской военной промышленности, компенсировать эти потери в ближайшей и среднесрочной перспективе будет сложно, прогнозирует британская разведка.
Бердянск использовался как основная фронтовая оперативная база на южном направлении, обеспечивающая как материально-техническое обеспечение, так и наступательные и оборонительные возможности, говорится в сообщении.
Из-за крайне слабой поддержки реактивной авиации части российской армии, находившиеся некоторое время в обороне, все чаще вынуждены полагаться на вертолеты.
Удары по авиабазам могут оказать дополнительное давление на российских летчиков и авиационных механиков, которые, вероятно, уже страдают в результате утомления от напряжения боевых действий, а также проблем с техобслуживанием, вызванных неожиданно затянувшейся военной кампанией.
"Существует реальная вероятность, что этот удар вынудит Россию вновь переместить свои оперативные базы и командные пункты дальше от линии фронта, увеличивая нагрузку на логистические цепочки", - говорится в докладе.
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