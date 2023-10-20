Разведка: из-за ударов ATACMS армии РФ придется переместить базы в тыл

"Хотя объем потерь пока не подтвержден, весьма вероятно, что в Бердянске были уничтожены девять российских вертолетов, а в Луганске - пять ", - говорится в сообщении.

Учитывая загруженность российской военной промышленности, компенсировать эти потери в ближайшей и среднесрочной перспективе будет сложно, прогнозирует британская разведка.

Бердянск использовался как основная фронтовая оперативная база на южном направлении, обеспечивающая как материально-техническое обеспечение, так и наступательные и оборонительные возможности, говорится в сообщении.

Из-за крайне слабой поддержки реактивной авиации части российской армии, находившиеся некоторое время в обороне, все чаще вынуждены полагаться на вертолеты.

Удары по авиабазам могут оказать дополнительное давление на российских летчиков и авиационных механиков, которые, вероятно, уже страдают в результате утомления от напряжения боевых действий, а также проблем с техобслуживанием, вызванных неожиданно затянувшейся военной кампанией.

"Существует реальная вероятность, что этот удар вынудит Россию вновь переместить свои оперативные базы и командные пункты дальше от линии фронта, увеличивая нагрузку на логистические цепочки", - говорится в докладе.