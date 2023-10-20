В школах Швеции работают бывшие террористы "Исламского государства"

Реадмиссия - согласие государства на прием обратно на свою территорию своих граждан, подлежащих депортации из другой страны.

По данным расследования газеты Expressen, из 83 идентифицированных лиц, вернувшихся в Швецию с территорий, когда-то контролируемых "Исламским государством", 21 сейчас работает с детьми, молодежью и малозащищенными людьми.

Несмотря на предупреждения органов безопасности, всего 24 террориста нашли работу в государственных учреждениях. Среди них есть и лица, непосредственно участвовавшие в преступлениях "Исламского государства".

"Совершенно неприемлемо, чтобы люди, являющиеся террористами "Исламского государства", работали в шведских школах, спортивных центрах и подобных местах. Этого нельзя было допускать", - признал Эдхольм, представляющий Либеральную партию. Она добавила, что шведское общество было слишком наивно.

В ряде случаев исламистские террористы были приняты на работу вскоре после возвращения из Сирии, где в ряде случаев они провели несколько лет на территориях, подконтрольных "Исламскому государству".