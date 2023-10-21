Велодорожки в Риге. Программа анализирует недостатки

На прямом участке несложно провести линию и решить, что ты помог велосипедистам, но на единственном пересечении этого участка с улицей Таллинас с обеих сторон оставлены левые повороты и велодорожка заканчивается. Таким образом, возникает место конфликта.

Это далеко не единственное место в Риге, нуждающееся в улучшении. Если ехать по улице Дзелзавас из центра к Земитанскому мосту, то там есть широкий тротуар, по которому можно проехать до улицы Юглас. Проблема лишь в том, что на конечной остановке 23-го троллейбуса этот тротуар внезапно прерывается и велосипедистам приходится двигаться по лугу.