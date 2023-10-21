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Велодорожки в Риге. Программа анализирует недостатки

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Велодорожка
Велодорожка Фото: Ekrānuzņēmums no "Zebras" sižeta

Ни для кого не секрет, что велосипедной инфраструктуре Риги еще есть куда расти. В программе Zebra обозначен ряд недостатков, устранение которых позволит повысить удобство и безопасность велосипедистов.

Некоторые местные жители рады тому, что на улице Яня Асара появилась велосипедная дорожка длиной в несколько сотен метров.

На прямом участке несложно провести линию и решить, что ты помог велосипедистам, но на единственном пересечении этого участка с улицей Таллинас с обеих сторон оставлены левые повороты и велодорожка заканчивается. Таким образом, возникает место конфликта.

Это далеко не единственное место в Риге, нуждающееся в улучшении. Если ехать по улице Дзелзавас из центра к Земитанскому мосту, то там есть широкий тротуар, по которому можно проехать до улицы Юглас. Проблема лишь в том, что на конечной остановке 23-го троллейбуса этот тротуар внезапно прерывается и велосипедистам приходится двигаться по лугу.

Видео: Сюжет программы Zebra

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