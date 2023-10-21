Велодорожки в Риге. Программа анализирует недостатки

Ни для кого не секрет, что велосипедной инфраструктуре Риги еще есть куда расти. В программе Zebra обозначен ряд недостатков, устранение которых позволит повысить удобство и безопасность велосипедистов.
Некоторые местные жители рады тому, что на улице Яня Асара появилась велосипедная дорожка длиной в несколько сотен метров.
На прямом участке несложно провести линию и решить, что ты помог велосипедистам, но на единственном пересечении этого участка с улицей Таллинас с обеих сторон оставлены левые повороты и велодорожка заканчивается. Таким образом, возникает место конфликта.
Это далеко не единственное место в Риге, нуждающееся в улучшении. Если ехать по улице Дзелзавас из центра к Земитанскому мосту, то там есть широкий тротуар, по которому можно проехать до улицы Юглас. Проблема лишь в том, что на конечной остановке 23-го троллейбуса этот тротуар внезапно прерывается и велосипедистам приходится двигаться по лугу.
Видео: Сюжет программы Zebra
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!