ISW: российские военные начали новое наступление под Авдеевкой, несмотря на серьезные потери

Авдеевка 20 октября российские войска начали новое наступление в районе Авдеевки, однако продвинулись незначительно. Это может означать, что российское военное командование по-прежнему привержено наступательным операциям в этом районе, несмотря на тяжелые потери техники и личного состава, пишут авторы сводки. Первоначальные российские наступательные операции в районе Авдеевки 10 октября привели к большим подтвержденным потерям российской техники, напоминает ISW.

Тот факт, что российские войска перегруппировались и возобновили наступление после первых атак, позволяет предположить, что либо российские войска видят реальную возможность взять Авдеевку, либо российское военное командование просто плохо расставляет приоритеты в наступательных операциях.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские потери под Авдеевкой «действительно поражают».

Херсонская область

Украинские силы продолжили более масштабные, чем обычно, наземные операции на восточном (левом) берегу Херсонской области и установили подтвержденное присутствие в населенном пункте на восточном берегу, пишет ISW.

На геолоцированных кадрах, опубликованных 19 октября, видно, что украинские войска продвинулись на северо-восток села Крынки (27 км к востоку от города Херсон и 2 км от реки Днепр).

Украинские силы закрепляются в районе Крынок и продолжают сохранять свое присутствие в районе Антоновского и железнодорожного мостов через Днепр, пишут эксперты ISW, ссылаясь на российские источники.