Жители дома в Риге встревожены решением думы - снести сарайчики для дров в начале отопительного сезона

В доме по улице Зиемелю, 25, живут преимущественно люди в возрасте. Они в отчаянии и недовольны сложившейся ситуацией - после начала отопительного сезона было получено сообщение, что сарайчики подлежат сносу. Пенсионерка Велга, которая обратилась в передачу 4. studija, рассказала, что в семи квартирах отопление на дровах, а остальные отапливают свое жилье электричеством.

"Спасибо социальной службе, они мне выделили пособие в размере 200 евро, чтобы я приобрела дрова. Это деньги государства, а что мне теперь - выбрасывать их на улицу в дождь?" - спрашивает пенсионерка.

Узнав неприятные новости, жители поступили кто как - кто-то по-прежнему хранит брикеты и дрова в сарайчике, а другие сложили свое топливо в мешки и перенесли в подъезд.

Рижская дума отмечает, что участок земли, на котором находятся сарайчики, уже более 30 лет используется без какого-либо законного обоснования и за это не платится никакая арендная плата.

"Во-первых, эти сарайчики построены нелегально; таким образом, их вообще не должно было быть, так как на эти сарайчики нет никаких документов, - пояснила координатор проектов Рижской думы в сфере городской недвижимости и энергетики Солвита Бренце. - Во-вторых, это чужая земля, которую используют. Нет ни прав аренды, ни какого-либо договора, соответственно, у них нет никакого правового обоснования использовать эту землю".

Однако Велга все равно не понимает - где хранить брикеты?

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