Вике-Фрейберга: Россию не нужно было автоматически принимать в качестве члена Совбеза ООН

Вике-Фрейберга отметила, что ООН имеет встроенную ошибку: после Второй мировой войны она предоставила право вето пяти странам, входившим в альянс стран-победительниц. По мнению экс-президента, это старомодно и нелогично. Это анахронизм, который продолжает существовать и блокирует возможности Совета безопасности менять мир.

Кроме того, Вике-Фрейберга отметила, что Совет безопасности ООН - "парализующая совет структура". По этой причине мир может наблюдать, как один из членов Совета безопасности из пяти привилегированных наций с правом вето нападает на соседнее государство, ставя под угрозу его право на существование - "хочет разорвать, сорвать флаг Украины с флагштоков" перед зданием ООН, утверждая, что такое государство не существует, у него нет языка и культуры.

Это то, что на протяжении столетий говорили колонизаторы, добавила Вике-Фрейберга, отметив, что точно так же, например, делали крестоносцы, когда пришли в Балтию завоевывать местные земли.

По словам Вике-Фрейберги, Россия своими действиями, нападая на Украину, отвергает то, за что выступает ООН.