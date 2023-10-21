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Вике-Фрейберга: Россию не нужно было автоматически принимать в качестве члена Совбеза ООН

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Вайра Вике-Фрейберга
Вайра Вике-Фрейберга Фото: Zane Bitere/LETA

Россия - не синоним СССР, поэтому ее не стоило автоматически принимать в качестве члена Совета безопасности ООН с правом вето, заявила на форуме по внешней политике и безопасности "Рижская конференция 2023" экс-президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга, дискутируя о соблюдении принципов ООН, сообщает агентство LETA.

Вике-Фрейберга отметила, что ООН имеет встроенную ошибку: после Второй мировой войны она предоставила право вето пяти странам, входившим в альянс стран-победительниц. По мнению экс-президента, это старомодно и нелогично. Это анахронизм, который продолжает существовать и блокирует возможности Совета безопасности менять мир.

Кроме того, Вике-Фрейберга отметила, что Совет безопасности ООН - "парализующая совет структура". По этой причине мир может наблюдать, как один из членов Совета безопасности из пяти привилегированных наций с правом вето нападает на соседнее государство, ставя под угрозу его право на существование - "хочет разорвать, сорвать флаг Украины с флагштоков" перед зданием ООН, утверждая, что такое государство не существует, у него нет языка и культуры.

Это то, что на протяжении столетий говорили колонизаторы, добавила Вике-Фрейберга, отметив, что точно так же, например, делали крестоносцы, когда пришли в Балтию завоевывать местные земли.

По словам Вике-Фрейберги, Россия своими действиями, нападая на Украину, отвергает то, за что выступает ООН.

Вике-Фрейберга также отметила, что из-за заложенной в ООН ошибки, в результате которой в Совете безопасности ООН появилась страна с правом вето, действующая вразрез с одобренными ООН принципами, ООН становится платформой, где можно распространять ложь, и это терпят.

Экс-президент также подчеркнула, что в этой ситуации есть что-то нетерпимое, и что-то определенное должно произойти.

Эту проблему придется решать человечеству в целом. "Людям придется проснуться, и нациям придется проснуться, прежде чем мы сможем чего-либо добиться".

Напомним, 20 и 21 октября в Латвийской национальной библиотеке проходит форум по внешней политике и безопасности "Рижская конференция 2023".

С 2006 года конференция является одной из важнейших площадок для дискуссий по вопросам безопасности и внешней политики в регионе Балтийского моря.

Рижская конференция организована Латвийской трансатлантической организацией (LATO), Министерством иностранных дел и Министерством обороны Латвии в тесном сотрудничестве с отделом публичной дипломатии НАТО, Представительством Еврокомиссии в Латвии и Фондом Конрада Аденауэра. Конференцию поддерживают Посольство США в Латвии, Посольство Грузии в Латвии, Посольство Израиля в Латвии, Посольство Канады в Латвии, Посольство Турции в Латвии, Посольство Германии в Латвии, Представительство Совета министров Северных стран в Латвии и Рижская дума.

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