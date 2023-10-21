Почему последняя минута стирки всегда кажется такой долгой?

В последние несколько минут стирки многие люди начинают готовиться к тому, чтобы вынуть белье и положить его сушиться. Но последняя минута на экране стиральной машины может длиться целую вечность. По словам представителя компании Electrolux Йохана Лильестрема, время, указанное стиральной машиной, является приблизительным и не всегда соответствует действительности.

"Это связано с автоматическим контролем количества белья, который корректирует цикл стирки. Машины измеряют количество белья и делают это в соответствии с определенными алгоритмами", - объяснил Лильестрем.

"Современное оборудование достаточно быстро определяет количество воды или белья в машине. Исходя из них, стиральная машина рассчитывает, сколько времени может занять программа стирки", - сказал он.

Почему же последняя минута занимает так много времени?

Обычно это происходит потому, что машина не знает, какие именно вещи стираются. Если выбрана программа "Хлопок" и белье в основном из хлопка, то ткани и волокна могут все же отличаться и по-разному впитывать влагу.

"Машина не знает точно, на сколько должен растянуться цикл отжима, прежде чем закончится вода. Это основная причина того, почему последняя минута на экране стиральной машины иногда растягивается так надолго", - добавил Лильестрем.