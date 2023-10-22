Конфликт на Ближнем Востоке. Есть ли еще шанс достичь мира

Наконец, конфедерация или союз государств, объединяющие две территории с открытыми границами. При таком варианте совместное израильско-палестинское правительство имело бы полномочия только в таких вопросах, как, например, внешняя торговля или внешняя безопасность.

"Рецепт для гражданской войны"

Пнина Шарвит Барух из INSS в Тель-Авиве считает все эти идеи нереалистичными. Более того, "единая территория с равным количеством палестинцев и израильтян - это рецепт для гражданской войны", уверена она. Барух пришла к такому выводу еще до террористического нападения боевиков ХАМАС на Израиль. Слишком велика, по ее мнению, враждебность между ними.

Почти половина жителей Израиля, сектора Газа, Восточного Иерусалима и Западного берега - арабы. Поэтому многие израильтяне опасаются, что общее с палестинцами государство утратит свою идентичность именно как еврейское государство. Даже в том случае, если сосуществование станет мирным. Для многих израильтян - и евреев во всем мире - идентичность еврейского государства очень важна еще и потому, что после Холокоста Израиль стал надежной гаванью, родиной для евреев со всего мира.

Израильское поселение Эли на Западном берегу реки Иордан Фото: DW

Поэтому некоторые ультраправые израильтяне выступают за такое свое государство, в котором палестинцы получат больше автономии, чем сейчас, только в отдельных районах Западного берега. По мнению палестинцев, такое государство не являлось бы демократическим, в котором им будут предоставлены полные гражданские права.

Нерешаемая проблема?

Со временем конфликт между израильтянами и палестинцами стал синонимом неразрешимой проблемы. "Как бы сложно это ни казалось многим, на самом деле все очень просто", - говорит израильский эксперт Майрав Зонзейн. "Есть два народа, которым надо жить здесь в мире и безопасности. И никакой терроризм и никакая военная мощь не приблизили нас к этой цели".