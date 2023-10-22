Фото ⟩ Дети со страйкбольным оружием устроили переполох в пригороде Таллинна

По словам дежурного руководителя патрульной службы Ида-Харьюского отделения полиции Райта Вилгатса, мальчики сказали полицейским, что сначала убедились, что никого в округе нет, и что они хотели поиграть.

Полицейские объяснили детям, что общественное городское пространство - не место для игры в страйкбол и для таких игр необходимо найти подходящее место и время.

"Мальчики поняли, что вызвали страх у прохожих, и поняли, что посторонние люди не могут на расстоянии определить, действительно ли человеку грозит опасность или насколько на самом деле опасно оружие", - пояснил Вилгатс.

После беседы с детьми их отвезли домой и передали родителям.

Руководитель оперативного бюро Пыхьяской префектуры Вайко Вахер также поделился этой историей в социальной сети X, где обратил внимание на то, что на первый взгляд действительно сложно отличить игрушечное оружие от настоящего.

"Мы получили вызов с наивысшим приоритетом (полиция узнала, что это дети, только когда прибыли на место и провели задержание, в вызове говорилось о лежащих в кустах вооруженных мужчинах - прим.ред.), и нам повезло, что мальчики остались живы", - прокомментировал Вахер в соцсетях.

Lasnamäel täna kaks alaealist poissi otsustasid pimedas airsofti mängida. Saime kõige kõrgema prioriteediga väljakutse ning vedas et poisid ellu jäid. Kuidas paistab, teete pildi peal vahet kas päris või mängu? pic.twitter.com/oRZMyvxxHb — Vaiko Vaher (@vaikovh) October 21, 2023