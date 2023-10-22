Два человека погибли в результате пожара в жилом доме в Яунелгаве

Прошедшей ночью, 22 октября, в Яунелгаве Айзкраукльского края произошел пожар в двухэтажном жилом доме, в результате которого погибли два человека, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).
Пожарные получили вызов в 01:57. Дом площадью 200 кв. м горел открытым пламенем. В 06.18 пожар был локализован, но работы на месте происшествия продолжаются и утром.
Пожарным удалось не допустить распространения огня на соседний жилой дом и деревянный сарай. Из соседнего здания были эвакуированы шесть человек.
В 22:38 поступил вызов в Бренгульскую волость Валмиерского края, где горела крыша двухэтажного жилого дома площадью 200 кв. м и чердачное перекрытие площадью 50 кв. м. До прибытия VUGD из здания самостоятельно эвакуировались 13 человек. В 07:15 пожар был ликвидирован.
За прошедшие сутки VUGD в целом получила 18 вызовов на пожары.
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