Два человека погибли в результате пожара в жилом доме в Яунелгаве

Пожарные получили вызов в 01:57. Дом площадью 200 кв. м горел открытым пламенем. В 06.18 пожар был локализован, но работы на месте происшествия продолжаются и утром.

Пожарным удалось не допустить распространения огня на соседний жилой дом и деревянный сарай. Из соседнего здания были эвакуированы шесть человек.

В 22:38 поступил вызов в Бренгульскую волость Валмиерского края, где горела крыша двухэтажного жилого дома площадью 200 кв. м и чердачное перекрытие площадью 50 кв. м. До прибытия VUGD из здания самостоятельно эвакуировались 13 человек. В 07:15 пожар был ликвидирован.

За прошедшие сутки VUGD в целом получила 18 вызовов на пожары.