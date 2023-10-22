Предлагается разрешить включать данные о рождении в новый тип персонального кода

Поправки в Закон о Регистре физических лиц представили депутаты "Национального объединения" Янис Домбрава, Артур Бутанс, Александр Кирштейнс, Райвис Дзинтарс и Янис Витенбергс.

В аннотации к законопроекту поясняется, что его цель связана с желанием и правом граждан выбирать персональный код, соответствующий порядку, существовавшему до 30 июня 2017 года, когда первые шесть цифр соответствовали дате рождения.

"Следует отметить, что есть люди, которым нужен персональный код с данными о рождении, а не просто автоматически сгенерированные цифры", - поясняют депутаты "Национального объединения".

В настоящее время законом предусмотрено, что персональный код состоит из одиннадцати цифр, что обеспечивает уникальность персональных кодов.

Первая цифра персонального кода - 3, вторая цифра - это автоматически сгенерированное системой случайное число от 2 до 9, а остальные цифры - это автоматически сгенерированные системой случайные числа от 0 до 9.

С 1 июля 2017 года лица, имеющие личный идентификационный номер старого образца, могут подать заявление о присвоении нового личного идентификационного номера без указания даты рождения.