Видео ⟩ В Латвии все еще высокая младенческая смертность. Кто виноват?

Илзе, представителю инициативы Zvaigžņu bērni, пришлось пережить смерть новорожденного - ее первенец родился на 23-й неделе беременности.

"Каждая женщина ждет первого или реакции ребенка на то, что он появился на свет. А я не дождалась. И эта тишина ужасна", - говорит Илзе.

Хотя ситуация с перинатальной смертностью, то есть когда ребенок умирает после 22-й недели беременности, улучшается, в прошлом году в Латвии умерло 90 младенцев.

Даце Резберга, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии Рижского Университета имени Страдиня (RSU), признает, что на потерю ребенка может повлиять бесчисленное множество факторов.

Это могут быть какие-то проблемы со здоровьем матери, врожденные заболевания или образ жизни - в Латвии курят около 10 процентов беременных женщин. Однако и в системе есть проблемы, которые признает и Минздрав.

В министерстве не скрывают, что ежегодно можно было бы спасти хотя бы одного новорожденного, если бы для будущих мам были более доступны услуги здравоохранения, обследования и дорогостоящие лекарства.

Видео: Сюжет программы TV3 Ziņas