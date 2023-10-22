Десятки израильских арабов арестованы за публикации о Газе в социальных сетях

Например, в бедуинском городе Рахат на юге Израиля полиция задержала бывшего кандидата в мэры Амера аль-Хузейля, который поделился в социальных сетях картой сектора Газа с анализом возможных сценариев ожидаемой наземной операции израильских сил. Его обвинили в пособничестве врагу во время войны.

Но даже те, кому не были предъявлены уголовные обвинения, сталкиваются с серьезными последствиями своей деятельности в социальных сетях.

Юристы «Адала» говорят, что получили данные о более 40 случаях, когда израильские арабы были отстранены или уволены с работы в течение одного дня.

«Иногда люди могут потерять средства к существованию только из-за того, что поставили «лайк» под постом», — говорит представитель правозащитной организации Салам Иршейд. — У нас даже есть случай, когда человеку грозит увольнение с работы, потому что он «лайкнул» в соцсетях репортаж о ситуации в секторе Газа».

Арабские студенты в Израиле также подвергаются дисциплинарным взысканиям в своих университетах.

На прошлой неделе Ариэль Порат, президент Тель-Авивского университета, заявил, что несколько студентов выражали «поддержку зверствам ХАМАС».