Ночью Латвию накроет циклон. К чему готовиться?

Небо будет облачным, дождь ожидается в основном в юго-восточных регионах страны. В отдельных регионах при слабом ветре возможен туман.

Температура воздуха составит +4…+8 градусов, на северо-востоке - до +1… +4 градусов.

Днем будет преимущественно облачно, местами ожидается небольшой дождь. Температура воздуха составит +7…+11 градусов, на востоке - +3...+7 градусов.

В Риге день пройдет без осадков, а температура воздуха составит +8…+9 градусов.