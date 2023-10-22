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Ночью Латвию накроет циклон. К чему готовиться?

rus.tvnet.lv/LETA
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Осень
Осень Фото: Schutterstock.com

Ночью, 23 октября, к Латвии с юго-запада приблизится небольшой циклон, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Небо будет облачным, дождь ожидается в основном в юго-восточных регионах страны. В отдельных регионах при слабом ветре возможен туман.

Температура воздуха составит +4…+8 градусов, на северо-востоке - до +1… +4 градусов.

Днем будет преимущественно облачно, местами ожидается небольшой дождь. Температура воздуха составит +7…+11 градусов, на востоке - +3...+7 градусов.

В Риге день пройдет без осадков, а температура воздуха составит +8…+9 градусов.

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