NYT назвал три вида оружия, которые нужны как Украине, так и Израилю

В первую очередь, как украинской, так и израильской армиям необходимы 155-мм артиллерийские снаряды. Израиль уже обратился к США с просьбой вернуть часть боеприпасов, ранее переданных стране для доставки в Украину.

"Упомянутые снаряды - пример американского оружия, которое, по мнению официальных лиц и экспертов, необходимо в обеих войнах, поэтому США, возможно, не смогут удовлетворить спрос. Это особенно актуально, если предстоящее наземное наступление Израиля в Газе в ответ на атаки ХАМАС продлится несколько месяцев", - пишет издание.

Второй тип оружия, необходимый обеим армиям, - это так называемые "умные бомбы", которые могут поражать цель с высокой точностью с помощью GPS.

С момента нападения ХАМАС на Израиль США уже отправили в эту страну около тысячи 250-фунтовых бомб. Израилю поставляются версии этих бомб, сбрасываемые с самолетов. Украине уже обещали поставку этих бомб в модификации, которая может запускаться с земли.