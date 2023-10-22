NYT назвал три вида оружия, которые нужны как Украине, так и Израилю

Украина и Израиль нуждаются в военной помощи США. Несмотря на все различия между двумя местами боевых действий, существует три вида вооружения, которые обеим странам нужны в равных количествах, пишет The New York Times.
В первую очередь, как украинской, так и израильской армиям необходимы 155-мм артиллерийские снаряды. Израиль уже обратился к США с просьбой вернуть часть боеприпасов, ранее переданных стране для доставки в Украину.
"Упомянутые снаряды - пример американского оружия, которое, по мнению официальных лиц и экспертов, необходимо в обеих войнах, поэтому США, возможно, не смогут удовлетворить спрос. Это особенно актуально, если предстоящее наземное наступление Израиля в Газе в ответ на атаки ХАМАС продлится несколько месяцев", - пишет издание.
Второй тип оружия, необходимый обеим армиям, - это так называемые "умные бомбы", которые могут поражать цель с высокой точностью с помощью GPS.
С момента нападения ХАМАС на Израиль США уже отправили в эту страну около тысячи 250-фунтовых бомб. Израилю поставляются версии этих бомб, сбрасываемые с самолетов. Украине уже обещали поставку этих бомб в модификации, которая может запускаться с земли.
По оценкам экспертов, за последние шесть лет Пентагон закупил более 34 тысяч таких бомб. Это дает надежду, что Украине и Израилю не придется конкурировать за это оружие.
Третий вид оружия, необходимый как Украине, так и Израилю, - переносной противоракетный комплекс "Стингер". Хотя стратегическая противовоздушная оборона двух стран весьма различна, как ВСУ, так и израильской армии (ЦАХАЛ) необходимы легкие переносные зенитные средства для обеспечения непосредственной защиты войск на поле боя, особенно от беспилотников.
"Эти ракеты могут быть идеальными для уличных боев в городе Газа: "Стингеры" - это легкие, маленькие и очень портативные ракеты, которые запускаются из плечевых пусковых установок. У Израиля и Украины есть системы ПВО Patriot. Но "Стингеры" намного дешевле, чем ракеты для Patriot, что делает их более рентабельными для уничтожения дронов и дешевых артиллерийских ракет ХАМАС", - сообщает NYT.
Однако запасы ракет "Стингер" "крайне ограничены" и производятся в небольших количествах, говорят эксперты.
Недавно президент США Джо Байден обратился к Конгрессу США с просьбой выделить финансирование на военную поддержку союзников - Украины, Израиля и Тайваня. Именно Украина должна получить больше всего - более 60 миллиардов долларов из 106 миллиардов запланированного финансирования. Израиль и Тайвань получат примерно равные суммы.
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