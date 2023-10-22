Ученый: О закрытии Балтийского моря можно говорить только в случае войны

Недавний обрыв коммуникаций в Балтийском море побудил президента Латвии Эдгара Ринкевича предложить закрыть Балтийское море для опасных судов. По мнению экспертов, такой шаг будет сложно осуществить с учетом морского права и обычаев. Воздушное и морское сообщение закрывалось и раньше, но только во время войны, сообщает портал ERR.EE.
Научный сотрудник Тартуского университета и Норвежского центра морского права Александр Лот считает, что международное морское и воздушное сообщение должно обеспечиваться на основе морского права.
"Если планируется закрытие международного судоходства, это должно, образно говоря, включать в себя закрытие Датских проливов. Вся логика правового регулирования международных проливов основана на том, что они не закрываются", - заявил Лот.
"Эти проливы могут быть закрыты для стран, кораблей и самолетов государств, с которыми НАТО сейчас находится в состоянии войны. Поэтому не может быть и речи о превращении Балтийского моря в полноценное озеро с точки зрения международного морского и воздушного сообщения", - сказал он.
Движение судов в Балтийском море было затруднено во время различных войн: от первой турецкой войны середины XIX века до Второй мировой войны.
Как сообщалось, президент Латвии Эдгар Ринкевич в эфире Латвийского телевидения заявил, что НАТО следует закрыть Балтийское море для судоходства, если будет доказана вина России в недавних повреждениях подводной инфраструктуры. Он отметил, что необходимо дождаться результатов расследования. В то же время президент напомнил, что НАТО усилит патрулирование Балтийского моря.
"Если мы видим подобные инциденты, то, в моем понимании, НАТО должно просто закрыть Балтийское море для судоходства. Это возможно. Конечно, это также вопрос целого ряда норм международного морского права", - сказал Ринкевич. Если проводимое Финляндией и Эстонией расследование однозначно докажет вину России в повреждении инфраструктуры, то, по мнению Ринкевича, такая дискуссия необходима.
Как сообщалось, НАТО усиливает патрулирование Балтийского моря в связи с повреждением подводной инфраструктуры. Новые меры включают в себя дополнительные наблюдательные и разведывательные полеты, в том числе патрульных самолетов, самолетов AWACS и беспилотников. Кроме того, в Балтийском море будет развернута флотилия из четырех тральщиков НАТО.
После диверсии на газопроводе "Северный поток" в сентябре 2022 года НАТО усилило патрулирование вблизи критически важных объектов подводной инфраструктуры и внедряет технологические инновации, включая беспилотники, для более эффективного обнаружения подозрительной активности.
В начале этого года НАТО создало координационную ячейку по подводной инфраструктуре для углубления взаимодействия между правительствами, военными, промышленными кругами и НАТО, а затем создало Центр безопасности критической подводной инфраструктуры при военно-морском командовании альянса.
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