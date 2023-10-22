Ученый: О закрытии Балтийского моря можно говорить только в случае войны

Научный сотрудник Тартуского университета и Норвежского центра морского права Александр Лот считает, что международное морское и воздушное сообщение должно обеспечиваться на основе морского права.

"Если планируется закрытие международного судоходства, это должно, образно говоря, включать в себя закрытие Датских проливов. Вся логика правового регулирования международных проливов основана на том, что они не закрываются", - заявил Лот.

"Эти проливы могут быть закрыты для стран, кораблей и самолетов государств, с которыми НАТО сейчас находится в состоянии войны. Поэтому не может быть и речи о превращении Балтийского моря в полноценное озеро с точки зрения международного морского и воздушного сообщения", - сказал он.

Движение судов в Балтийском море было затруднено во время различных войн: от первой турецкой войны середины XIX века до Второй мировой войны.