Опрос ⟩ Продукт-убийцу не покупать: как жители Эстонии продлевают жизнь

- Не надо лениться готовить своим близким. Больше овощей и фруктов, постное мясо, бобовые, крупы, рыба, орехи, кисломолочные продукты. Всего этого у нас в Эстонии хватает. Семья моего сына питается так же, как и мы. Внучка любит и брокколи, и редьку, а невестка замечательного готовит брюкву и тыкву. Просто надо помнить, что семья - начало всему и к здоровью можно приучить.

Йоханна-Мария, домохозяйка (Аэгвийду)

Йоханна-Мария Фото: Денис Антонов

- Что нужно делать, чтобы продлить нашу жизнь?

- Это просто. Надо найти то, что делает тебя в жизни счастливым. Найти такое равновесие, когда ты не должен думать о куске хлеба, о том, где ты будешь спать сегодня, как заработать на завтра. Все должно быть стабильно и предсказуемо. Вот когда наступает такая гармония, все остальное приходит само собой. Тогда и человек спокоен, не тратит здоровье на переживания, он долго живет.

- А играют ли в этом заметную роль продукты питания?

- Не думаю, что нужно жестко контролировать продукты. Диета и постоянный контроль за едой необязательны. Можно каждый день есть фастфуд, но и каждый день заниматься спортом. Тренировки могут убрать весь негатив, который человеку приносит быстрое питание. Главное - тренироваться чаще, и будешь жить долго.

Валентина Гудорова, домохозяйка (Таллинн)

Валентина Гудорова Фото: Денис Антонов

- Что больше всего сокращает нашу жизнь?