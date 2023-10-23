Опрос ⟩ Продукт-убийцу не покупать: как жители Эстонии продлевают жизнь

Ожидаемая продолжительность жизни у жителей Эстонии в 2022 году достигла 78,1 года, но этот показатель не смог побить рекорд 2019 года, когда была достигнута цифра в 78,8 года. На самом низком уровне продолжительность жизни в 66,5 года была в 1994 году. Rus.Postimees спросил у жителей Эстонии, как они увеличивают продолжительность жизнь сегодня и что способствует ее сокращению.
Николай Загорский, менеджер (Таллинн)
- Нужно ли продлевать свою жизнь и как это сделать?
- Обязательно нужно. И в первую голову, я считаю, продлевает жизнь спорт. А какой спорт подходит всем? Плавание. Я профессионально занимался спортивным плаванием 15 лет и сейчас хожу дважды в неделю. Нужно постоянно быть в парке, в лесу, на свежем воздухе. Не можешь бегать - ходи проходкой, не сиди дома. Мы должны помнить, что во время движения работают легкие, снабжают весь организм и мозг кислородом. Так что продлить жизнь можно только движением.
- А что, кроме спорта, может продлить годы жизни?
- Отказ от вредных привычек. Главный же продукт-убийца рядом с нами. Я работаю в торговле. Я каждый день вижу очереди, просто очереди из молодых людей за самым дешевым крепким алкоголем. Они уже стоят под воздействием всякого там, и не только алкоголя, и покупают еще. Конечно, не только молодежь страдает этим, но их больше всего жалко. Мы торгуем этим и сами их убиваем никотином, алкоголем, сахаром. Какая тут продолжительность? А сколько пятидесятилетних убиты водкой? Продукт-убийцу не покупать, точка.
Татьяна Ильченко, бухгалтер (Нарва)
- Что больше всего сокращает нашу жизнь?
- Наплевательское отношение к себе и своему здоровью. Честное слово, я удивляюсь, как многие люди, особенно после пятидесяти, перестают бороться за свое здоровье. Конечно, здоровый образ жизни постепенно вошел в традицию, но как еще мало понимания, что нужно и врачей посещать. А то идем, когда уже прижмет. Мне очень нравится, когда люди пожилого возраста за собой ухаживают, следят за питанием, занимаются спортом, отдыхают.
- Вы считаете, что отдых продлевает жизнь?
- Конечно. Нас как учили? Работа на первом месте, а отдых - это удел тунеядцев. Неправильно. Отдых бывает и успокоением, и лекарством. Он должен быть разнообразным. И походы в театр, и в лес, и дачные дела - это тоже часть отдыха, уход от монотонной повседневности. Это очень положительно влияет на продолжительность жизни, особенно для пожилых.
- А что, кроме работы, больше всего сокращает нашу жизнь?
- Я считаю, суета и стресс, который накапливается сейчас с детства. Посмотрите на молодежь. Они живут на бегу, едят, учатся, общаются в телефонах и все это делают бегом. Никакого здорового образа жизни, только вредные привычки, фастфуд, а отсюда и малый запас прочности. У моих родителей или бабушек и дедушек прочности было больше. Хотя и война была, и голод, но здоровьем они были крепче, чем нынешнее поколение сорокалетних, я уже не говорю про молодежь. А потому что живут кое-как и едят кое-как.
- А какие продукты особенно вредны?
- Всем известно, что это сахар и жир. Вот это самое вредное и для молодых, и для стариков.
Николай Иванов, пенсионер (Таллинн)
- Нужно ли продлевать свою жизнь и как это делать?
- Продлить жизнь - это задача каждого нормального человека, если он не самоубийца. Я не знаю, кому что подходит, но долгая и здоровая жизнь - только в движении. Побольше шевелиться. Неважно, сколько тебе лет, надо ходить не менее трех километров в день. Стараться быть больше на открытом воздухе и хоть немного работать руками физически.
- Что больше всего сокращает нашу жизнь?
- Лень, малоподвижность и стресс. А что такое стресс? Захотел человек вес сбросить и сел на модную диету. Вроде бы полезная идея, а уже попадает на стресс. Психологический настрой - очень важная штука, которая влияет на продолжительность жизни. Еще чем эти диеты опасны? Эта резкая смена продуктов бьет по физическому состоянию организма. Надо менять свой образ жизни постепенно, без резких изменений.
- А как без резких изменений начать продлевать жизнь?
- Я же говорю, что постепенно. Хочет человек ходьбой заняться, так надо начинать с 500 метров, но в одно время и каждый день. Неделю походил, добавил еще 500 метров - уже километр. Так и получится 3 километра через два месяца. Но главное не в теле у нас, а внутри него. Настрой должен быть положительный.
Теряет человек работу и зависает. Начинает переживать, начинает пить, курить, не выходить из дома. А если не пить, то в ноутбук смотреть или вязать носки. Неважно, что у него такое, но он отрывается от общения, от движения. Вот этого нельзя допускать. Настрой психики определяет все.
Валерия Данилюк, студентка (Вильянди)
- Какие вы рекомендуете способы продления жизни?
- Не пить, не курить, ничего не нюхать. Это, мне кажется, всем ясно и понятно. Сейчас наше поколение более склонно к здоровой жизни, и вредные привычки не так уж и популярны в нашей среде. Другое дело, что многие не соблюдают режим, много учатся, работают и себя не берегут. Вот это проблемное поведение, которое сокращает жизнь и мешает саморазвитию и психологическому комфорту.
- А психологический комфорт и саморазвитие способствуют росту продолжительности жизни?
- Конечно. Я учусь на психолога и хорошо знаю, что в основе любого целеполагания лежит психологический настрой. Как человек настроится, так он и поставит свою цель, так он и будет ее достигать. Если человек хочет быть здоровым, успешным и не умереть в расцвете лет, то нужно психологически себя настроить на это. И не надо забывать о врачах.
- А врачи какую роль играют?
- Главную. Только приходить к ним надо до того, как тебя скрючило. Обследование - залог долгой жизни.
Татьяна Егорова, медсестра (Таллинн)
- Какие способы продления жизни вы могли бы порекомендовать?
- Вы угадали: с этим вопросом точно ко мне. У меня в семье все долгожители. Моей маме 90 лет, а родной тете - почти 100. Сама я медик и могу точно ответить на вопрос, что нужно делать для продолжительной и здоровой жизни. Глядя на своих родителей, на бабушку и прабабушку, могу сказать, что они всегда были крепкие, закаленные. А за счет чего? Правильное питание, свежий воздух и труд. Но в первую очередь - это самые простые и естественные для нас продукты. Нас в могилу сводит сахар, быстрые углеводы, гамбургеры, консервы с химией. Все, что так любит сегодняшняя молодежь.
- Вы считаете, что нынешняя молодежь не соблюдает основы здорового образа жизни?
- Как сказать? Конечно, молодые люди стали меньше курить и пить, вот такого разгула, как в девяностые годы, я не вижу. С питанием сложнее. Быстрая еда, даже не фастфуд, а та, что готовится быстро или разогревается, наносит большой урон здоровью молодого поколения. Да, меньше водки стало, но они литрами пьют сладкие напитки, а это тоже опасность развития заболеваний. Мне жаль, что молодежь не получает привычки правильного питания в семье. Там все закладывается. Вина родителей очень высока в том, что молодежь с гнильцой.
- Поделитесь своими семейными традициями в сфере питания?
- Не надо лениться готовить своим близким. Больше овощей и фруктов, постное мясо, бобовые, крупы, рыба, орехи, кисломолочные продукты. Всего этого у нас в Эстонии хватает. Семья моего сына питается так же, как и мы. Внучка любит и брокколи, и редьку, а невестка замечательного готовит брюкву и тыкву. Просто надо помнить, что семья - начало всему и к здоровью можно приучить.
Йоханна-Мария, домохозяйка (Аэгвийду)
- Что нужно делать, чтобы продлить нашу жизнь?
- Это просто. Надо найти то, что делает тебя в жизни счастливым. Найти такое равновесие, когда ты не должен думать о куске хлеба, о том, где ты будешь спать сегодня, как заработать на завтра. Все должно быть стабильно и предсказуемо. Вот когда наступает такая гармония, все остальное приходит само собой. Тогда и человек спокоен, не тратит здоровье на переживания, он долго живет.
- А играют ли в этом заметную роль продукты питания?
- Не думаю, что нужно жестко контролировать продукты. Диета и постоянный контроль за едой необязательны. Можно каждый день есть фастфуд, но и каждый день заниматься спортом. Тренировки могут убрать весь негатив, который человеку приносит быстрое питание. Главное - тренироваться чаще, и будешь жить долго.
Валентина Гудорова, домохозяйка (Таллинн)
- Что больше всего сокращает нашу жизнь?
- Стресс, одиночество и замкнутость в себе и на своих болячках. Надо жить, гулять, двигаться, надо общаться с людьми. Я знаю много пожилых людей, пенсионерок, которые сидят в одной комнате неделями и не выходят на улицу, не общаются. Этот маршрут от кровати и телевизора до кухни, ванной и обратно, он очень сокращает жизнь.
- А какие вы рекомендуете способы продления жизни?
- Двигаться и правильно питаться. Первым делом нужно отказаться от сахара. В нашем возрасте уже сахар повышен, а у некоторых развит диабет. Соблюдать режим сна и активности, а не валяться в кровати весь день. Обязательно есть мясо, принимать витамины, овощи покупать, соки делать. Надо собирать и заваривать травы, пить чистую воду и вовремя ходить к врачам.
Конечно же, надо отказаться от вредных привычек. Сейчас со школы эти электронные сигареты курят. Они не заметны, но дети не понимают, что происходит с легкими. Я была в Тарту в музее и видела легкие курильщика. Вот это все ведет к преждевременной смерти.
Комментарий автора
С момента восстановления независимости Эстонии ожидаемая продолжительность жизни менялась многократно, но своего минимума достигла в 1994 году, когда этот показатель составил всего 66,5 года. Согласно данным Департамента статистики, устойчивый рост стал отмечаться в период с 1995 по 2019 год, достигнув в 2019 году своего максимума в 78,8 года.
Однако эти положительные изменения были нарушены двумя годами пандемии, когда высокая смертность снизила ожидаемую продолжительность жизни до уровня 2014 года, составившего 77,2 года. После показатель продолжительности жизни начала расти и сейчас достиг уровня в 78,1 года.
Любопытно, что сокращается разница между продолжительностью жизни женщин и мужчин. По словам ведущего аналитика Департамента статистики Терье Трасберг, если в период с 1990 года по 2009 год продолжительность жизни мужчин была на десять лет короче, чем у женщин, то начиная с 2010 года эта разница сократилась и в 2019 году составила 8,4 года.
Стоит отметить, что период здоровой жизни увеличился в сравнении с 2021 годом на 2,7 года. Это самый высокий уровень этого показателя, который наблюдался в Эстонии.
"Увеличение количества лет здоровой жизни на 2,7 года дает основание надеяться, что после публикации данных за 2022 год всеми странами Европы наша позиция относительно среднего показателя по Европе улучшится", - сообщила Терье Трасберг.
Если сравнивать показатели по годам здоровой жизни с другими странами ЕС, результат Эстонии оставляет желать лучшего. В 2021 году первое место занимала Мальта с цифрой в 68,7 года, а на последнем месте была Латвия, где среднее количество лет здоровой жизни составляло 53,8 года. Жители Эстонии пока находятся на предпоследнем месте в ЕС, так как их годы здоровой жизни не превышают показатель в 56,5 года.
По данным Института развития здоровья в 2022 году в Эстонии было зарегистрировано 17 157 смертей, что на 1196 меньше, чем в 2021 году, но на 1472 больше, чем в 2020 году.
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