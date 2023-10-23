В Казани арестована редактор татаро-башкирской службы «Радио Свобода» (объявлено в России «иностранным агентом») Алсу Курмашева. Это первое в России уголовное дело о нарушении закона, по которому любой человек, который собирает не засекреченную информацию по военной тематике, обязан сам объявить себя «иностранным агентом». Журналистке грозит до пяти лет колонии. Би-би-си объясняет, почему и для кого повышает риски этот прецедент.
Журналистку «Радио Свобода» Алсу Курмашеву отправили в СИЗО. Это первое дело об уклонении от обязанности записаться в «иностранные агенты»
Советский районный суд Казани в понедельник арестовал Курмашеву до 5 декабря. Отправить ее под стражу просил прокурор.
В пятницу суд не стал арестовывать журналистку — следователи попросили продлить на 72 часа срок ее задержания. По требованию следствия заседание суда по мере пресечение решено было проводить в закрытом режиме.
Курмашеву задержали 18 октября. Ее подозревают в неисполнении российского закона об «иностранных агентах». Он обязывает всех, кто занимается «целенаправленным сбором» сведений о военной и военно-технической деятельности России, не являющихся секретными, заранее уведомить об этом Минюст для их внесения в реестр «иностранных агентов».
Нарушение требования донести на себя уже почти три года считается уголовным преступлением по статье 330.1 УК РФ. Преследовать по ней могут журналистов, правозащитников и обычных людей — в том числе, собиравших информацию по военной теме, находясь за границей. Но до сих пор ни об одном возбужденном уголовном деле по этой статье известно не было.
«То, что впервые оно возбуждено именно против журналиста, подтверждает, что сама уголовная статья — это, по сути, опосредованный запрет на сбор любой информации, касающейся военной тематики, даже не конфиденциальной и не относящейся к гостайне», — сказала Би-би-си ведущий медиаюрист Центра защиты прав СМИ Галина Арапова (она и Центр также объявлены в России «иностранными агентами»).
Что известно о Курмашевой и ее деле
Курмашева — гражданка США и России. 20 мая она по семейным обстоятельствам приехала в Россию из Праги, где живет с мужем и детьми, сообщило «Радио Свобода».
В пресс-релизе медиакорпорации говорится, что журналистка 2 июня собиралась вылететь обратно в Прагу, но была задержана в аэропорту.
У нее изъяли российский и американский паспорта и оштрафовали за нарушение требования о регистрации в России американского гражданства.
По какой статье оштрафовали Курмашеву и изъяли у нее паспорта, в пресс-релизе «Радио Свобода» не говорится.
По закону если россиянин проживает за границей, он обязан в течение месяца после первого въезда в Россию уведомить МВД о наличии у него второго гражданства. За нарушение этих требований его могут привлечь к административной или уголовной ответственности (по статье 19.8.3 КоАП или статье 330.2 УК РФ). Второй вариант предусматривает более крупный штраф — до размера годового дохода или обязательные работы.
Как выяснила Би-би-си, силовики возбудили против Курмашевой именно уголовное дело — по статье 330.2 УК РФ — о неисполнении обязанности по подаче уведомления о втором гражданстве. Приговор по нему вынес 11 октября мировой судья Айрат Сафин. Приговор в силу не вступил и может быть обжалован в течение 15 дней. Это означает, что паспорта у журналистки были изъяты в качестве вещественных доказательств, до вступления приговора в силу вернуть их она не могла. Что и не позволило ей уехать из России.
По данным «Радио Свобода», Курмашева ждала возврата своих паспортов, но 18 октября ее повторно задержали в Казани — теперь уже по новому делу — журналистку подозревают в неисполнении другой предусмотренной российским законодательством обязанности — зарегистрироваться в Минюсте в статусе «иностранного агента». Дело возбуждено по статье 330.1 УК РФ, она предполагает до пяти лет колонии.
По данным издания «Idel. реалии» (как часть «Свободы» также признано «иностранным агентом»), дело возбудил Следственный комитет, журналистка второй день находится в изоляторе временного содержания. Не позднее, чем через 48 часов с момента задержания — то есть, в пятницу, суд должен избрать для нее меру пресечения.
Сбор какой именно информации вменяют Курмашевой, не известно.
«Радио Свобода» отмечает, что она долгое время освещала проблемы национальных меньшинств в Татарстане и Башкортостане в Волго-Уральском регионе России. Журналистка рассказывала о гражданских инициативах по защите и сохранению татарского языка и культуры на фоне возрастающего в последние годы давления на их носителей.
Исполняющий обязанности президента «Радио Свобода» Джеффри Гедмин призвал к ее освобождению, «чтобы она могла немедленно вернуться к своей семье».
Запрет на сбор информации
Статья 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах) появилась в УК РФ в 2020 году.
Изначально она касалась тех, кто собирает информацию по военной и военно-технической тематике только на территории России. Но в конце 2022 года, на фоне войны России против Украине и массовой эмиграции россиян, статью расширили и на тех, кто находится за границей.
По российскому закону об «иностранных агентах» любой человек, независимо от гражданства и профессии, должен записаться в Минюсте России в «иностранные агенты», если он ведет «целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности РФ», которые иностранцы, иностранные государства и организации, а также связанные с ними или находящиеся под их «влиянием» россияне и российские юрлица могут получить и использовать против безопасности России.
Сведения, которые не относятся к гостайне, но которые нельзя собирать даже в интернете или СМИ без добровольного причисления себя к «иностранным агентам», перечислены в приказе ФСБ, в нем более 60 пунктов — в том числе, это информация о дислокации и передвижении войск, а также о мобилизации.
Статус «иноагента» полагается и за информацию «о соблюдении законности и морально-психологическом климате в войсках», а также «о ходе и результатах рассмотрения сообщений о преступлениях и предварительного расследования», которые ведут ФСБ и военные следственные органы. По версии ФСБ, безопасности России может угрожать и сбор открытых данных о закупках товаров, работ, услуг «для нужд войск», в том числе сведения о единственных поставщиках.
«По сути, статья 330.1 УК — это опосредованный запрет на сбор любой информации, касающейся военной тематики, даже не конфиденциальной и не относящейся к гостайне», — сказала Би-би-си Арапова из Центра защиты прав СМИ.
Что говорят эксперты о новых рисках
Тот факт, что первое публично известное дело по статье 330.1. УК возбуждено именно против журналиста, подтверждает высокий уровень рисков для СМИ, говорит Арапова.
Под угрозой возбуждения таких дел в первую очередь оказываются журналисты, подписывающие своим именем публикации на перечисленные в приказе ФСБ темы, и, как минимум, главные редакторы СМИ — как принимающие решение о распространении таких материалов, отмечает эксперт.
Кроме того, в группу риска могут попасть все, чья переписка, звонки или контакты — например с помощью взлома, прослушки или доносов — попадут в поле зрения силовиков и смогут служить доказательством сбора информации, добавляет юрист.
Поскольку для сбора информации по военной или военно-технической тематике необходимо сначала записаться в «иностранные агенты», уголовная статья за нарушение этого требования в принципе предостерегает любого человека от такой деятельности, объясняет юрист.
Ловушка при этом заключается в том, что поводом для возбуждения уголовного дела может оказаться информация от любых, даже официальных источников, уже опубликованная ранее в интернете или полученная от общения с людьми. То есть оказаться фигурантом такого дела теоретически можно даже за сбор, анализ и систематизацию данных, официально опубликованных самим министерством обороны.
При этом в УК не расшифровано, что понимается под «целенаправленным» сбором информации. Если эти сведения хоть как-то могут оказаться доступными иностранцам, это может оказаться поводом для уголовного дела, рассуждает Арапова.
Последствия, которые могут наступить, носят вероятностный характер — доказывать, что иностранные источники получили эти сведения и использовали их против безопасности, не требуется. И принимать решение — могут ли эти сведения быть использованы против безопасности РФ или нет, будет само государство, видимо в виде следственных органов или экспертов, объясняет эксперт.
«Иностранные журналисты, аккредитованные в России, освобождены от обязанности подавать заявление о включении себя в реестр иностранных агентов. Поэтому применить уголовную ответственность за отсутствие такого уведомления к ним нельзя. А для российских журналистов таких исключений нет», — сказал Би-би-си управляющий партнер юридической фирмы «Марков и Мадаминов» Сергей Марков.
Кроме журналистов, под угрозой оказываются правозащитники и, по сути, любой человек — например волонтеры, которые разыскивают пленных или собирают сведения о захороненных военнослужащих, помогая их семьям, говорит Арапова.
«Тему отягощает и то, что задержали журналистку, которая въехала в страну по своим семейным делам, — подчеркивает она. — Это дополнительный сигнал всем редакциям СМИ».
«Это пример трансформации сущности уголовного законодательства и использования его для защиты не общества от опасных деяний, а самого государства от журналистской деятельности, которая его пугает и не устраивает», — добавляет Марков.