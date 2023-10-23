Журналистку «Радио Свобода» Алсу Курмашеву отправили в СИЗО. Это первое дело об уклонении от обязанности записаться в «иностранные агенты»

Что известно о Курмашевой и ее деле

Курмашева — гражданка США и России. 20 мая она по семейным обстоятельствам приехала в Россию из Праги, где живет с мужем и детьми, сообщило «Радио Свобода».

В пресс-релизе медиакорпорации говорится, что журналистка 2 июня собиралась вылететь обратно в Прагу, но была задержана в аэропорту.

У нее изъяли российский и американский паспорта и оштрафовали за нарушение требования о регистрации в России американского гражданства.

По какой статье оштрафовали Курмашеву и изъяли у нее паспорта, в пресс-релизе «Радио Свобода» не говорится.

По закону если россиянин проживает за границей, он обязан в течение месяца после первого въезда в Россию уведомить МВД о наличии у него второго гражданства. За нарушение этих требований его могут привлечь к административной или уголовной ответственности (по статье 19.8.3 КоАП или статье 330.2 УК РФ). Второй вариант предусматривает более крупный штраф — до размера годового дохода или обязательные работы.