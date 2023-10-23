Исследование: более 40% учеников сталкиваются с буллингом в школах

Согласно результатам исследования, большое количество детей сталкивается с насмешками по поводу тела и издевательств сексуального характера, при этом только половина учащихся отметила, что учителя выступают против буллинга. Около одной пятой школьников считают, что учителя в большинстве своем не способны повлиять на такие ситуации, поэтому полученные в ходе исследования результаты демонстрируют необходимость системного подхода к борьбе с буллингом в латвийских школах.

Данные по 127 участвовавшим в исследовании школам показали, что 40,2% учащихся сталкивались с издевательствами по крайней мере один раз за несколько месяцев.

36,4% школьников сталкивались с неприятными замечаниями по поводу своего тела и обзывательствами сексуального характера. 34% респондентов признались, что и сами по крайней мере один раз за последние несколько месяцев обижали других детей. Распространен среди школьников и буллинг в цифровой среде - 21,8% становились его жертвами, при этом дети, которые уже сталкиваются с обычным буллингом в школе, с большей вероятностью становятся и жертвами кибербуллинга.