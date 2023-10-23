19-летняя американка притворялась, что больна раком. Ей пожертвовали почти 40 тыс. долларов

Жительница Айовы Мэдисон Руссо утверждала, что у нее рак поджелудочной железы, лейкемия и опухоль размером с футбольный мяч, и документировала свои "болезни" в социальных сетях.

Позже она создала страницу на портале пожертвований GoFundMe, с помощью которой в виде пожертвований собрала от сочувствующих почти 40 тысяч долларов.

Позднее выяснилось, что Руссо никогда не болела и все это было обманом. В полицейских отчетах говорится, что у Руссо "никогда не диагностировали рак или опухоль ни в одном медицинском учреждении".

Девятнадцатилетней девушке было предъявлено обвинение в краже. GoFundMe вернул зачисленные Руссо средства всем жертвователям.

Через несколько месяцев после ареста молодая женщина была приговорена к штрафу - ей удалось избежать реального тюремного заключения. Руссо приговорили к 10 годам условно. Также она должна выплатить 39 тысяч долларов компенсации и более тысячи долларов в виде штрафа. Приговор также включает 100 часов общественных работ.

Хотя Руссо признала себя виновной, она сказала, что выдумала историю о раке не для того, чтобы заработать денег, а чтобы попытаться "воссоединить свою семью".