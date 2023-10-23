STH FEST: Рижанам обещают взрывную энергию рок-музыки и конкурсы

Музыкальное объединение STH Production проведет первое мероприятие за последние 10 лет. Тогда это был ряд нашумевших рэп-баттлов STH battle, сейчас же это будет громкий рок концерт STH FEST. На сцену выйдут 5 рижских групп - ANAIT, Askin, Takmodno, MONEYTRASH и СерыйWolk.

"Это праздник, в котором будет играть разная музыка. Однако, она одинаково теплая, потому что каждый участник поёт душой. Это будет честно и по-настоящему" - отмечает основатель, музыкальный продюсер и лидер движения STH Production Глеб STH.

Помимо авторских песен, артисты исполнят и некоторые кавер-версии мировых хитов. Гости услышат композиции в стилях от инди до альтернативного рока.

Takmodno

СерыйWolk

ANAIT

Askin

MONEYTRASH

Прямо на месте желающие смогут воспользоваться услугами профессиональных тату-мастеров, а также принять участие в состязании с ценными призами.

"Хочу отметить, что это лишь часть нашего объединения и если этот фестиваль пройдет успешно - я обещаю, что вскоре будет еще ряд подобных концертов", - заявил Глеб STH.

Двери клуба откроются в 20:00.