"Деньги - это мусор!" - громко заявляет 30-летний участник латвийского музыкального проекта MONEYTRASH. Однажды на съемках их клипа кто-то опубликовал кадр с фитнес-моделью в купальнике. Да, фото было пикантным, но не настолько, чтобы оскорбить кого-то. Тем не менее все превратилось в сцену из картин Эмира Кустурицы или Гая Ричи...

Что такое MONEYTRASH? В проекте MONEYTRASH два человека - Глеб STH и Артем Прайм. "Да это он все придумал", - говорит Глеб и показывает на коллегу. Примерно полгода назад у Артема появилась идея записать свои треки, чтобы выплеснуть в музыке эмоции. Записаны они были на минусы, которые Глеб придумал еще 5 лет назад. В жизни Артема был период, когда ему было необходимо решить серьезную проблему близкого человека (что это было, он отказался раскрыть). Парень был уверен, что все можно решить деньгами, но оказалось, что это невозможно. Тогда он понял, что "деньги - это мусор", они не всегда способы все исправить. Так родилось и название дуэта - MONEYTRASH (в переводе с английского - "деньги - мусор").

MONEYTRASH (Глеб STH и Артем) ФОТО: Пресс-фото

О лирике, депрессии и дружбе с Johnyboy

В музыке Артем совсем не новичок. Он принимал участие во многочисленных рэп-баттлах (In Da Battle, LvHH.Lv, Hip-Hop.Ru и другие), концертировал вместе с Johnyboy (наст. имя - Денис Василенко), когда тот был на пике успеха. Вместе со знаменитым латвийским рэпером они когда-то начинали на обычной работе, а после подружились и влились в музыкальную волну. Вместе они проехали всю Россию вдоль и поперек. А после их творческий союз распался. Для Артема наступила пора затишья и творческого кризиса: "Я не делал музыку 5 лет... Надо было спасать человека, но деньги не помогали... Я думал, что у меня получится помочь, но - нет".

Все это сопровождалось моментами рефлексии, самокопания и депрессии. Артем не понимал, чего же он хочет. Его бросало из стороны в стороны. Внезапно он узнал о том, что в Латвии будет проходить отбор на рэп-баттл LvHH.Lv, и решил, что настало время действовать: "Мне нужно было выплеснуть эмоции. Друг привел меня к Глебу и сказал: "Вы с ним споетесь". Я тогда не понял, что он имеет в виду. Так я записал трек, но на баттл его не сдал, потому что появился MONEYTRASH".

Первый трек MONEYTRASH называется "Я не люблю тебя". Он лирический, о сложных отношениях, переживаниях. "В каком-то месте песня даже немного провокационная. Нам даже предлагали эту часть текста убрать, но мы отказались", - вспоминает Глеб. Парням сказали, что надо быть осторожнее с фразами, которые каким-то образом могут намекать на самоубийство.

"Все насмотрелись на ЛСП и других артистов, которых судят. Но надо понимать, чтобы у нас дай Бог, чтобы были бы такие проблемы, как у ЛСП. Как бы странно это ни звучало. Тогда мы были бы очень любопытны людям", - отмечает Глеб.

ФОТО: Пресс-фото

Съемка клипа и неожиданные разборки

Летом 2021 года парни решают снять свой первый клип на песню Baby-Baby. В качестве режиссера и оператора они приглашают опытного в этом деле человека - Валентина Линовицкого. Продюсером проекта становится бывшая телеведущая, певица и блогер Анаит Исаханова.

ФОТО: Пресс-фото

Что касается потраченных на проект денег, то это все личные накопления участников группы и Анаит. Кроме того, во многом музыкантам пошли навстречу - сделали скидки и согласились на бартер.

Изюминкой клипа стала локация. Знакомая девушка работала в компании, которая занималась строительством коттеджного поселка в Юрмале: "Эти домики нам идеально подходили. Казалось, что это не в Латвии". С владельцами договорились, потому что стройка еще шла, никого в округе не было.

ФОТО: Кадр из видео

Ребятам предоставили эту локацию по бартеру. Единственное условие, чтобы во всех публикациях и сторис отмечали этот поселок. В день "Х" на съемки был заказан большой автобус для массовки. В общей сложности команда состояла примерно из 40 человек.

По приезду все распределились по своим местам и началась работа. В одной из сцен фитнес-модель в купальнике рубила топором дрова. Тот, кто находился за кадром, снял эту сцену и опубликовал в Instagram. Что после этого началось! Эта история практически достойна экранизации в картине Гая Ричи.

ФОТО: Кадр из видео

Оказывается, сыну того человека, который предоставил им для съемок комплекс, показалось, что там снимают не музыкальный клип, а порно. Музыкантам начали обрывать телефоны и просить все моментально удалить со всех носителей. После вроде бы разобрались и согласились, что произошло недоразумение, но арендодатель приехал на локацию и стал торопить съемочную группу.

"Мы уже потные. Пытаемся успеть. Постоянный прессинг. Кто-то куда-то едет, звонит, разбирается... Нам то весело, то грустно. Мы успели за день опьянеть и отрезветь. После арендодатель посмотрел отснятое и сказал, что все прилично и материал можно оставлять. Мы выдохнули", - вспоминают Артем и Глеб.

На следующий день приключения не закончились! Анаит и девушку, которая и договорилась о том, чтобы снимать в этом коттедже, вызвал "главный" компании. Он пригласил девушек на встречу в ресторан: "Оказалось, что этот мужчина совсем не главный. Владельцы у комплекса другие. Они по национальности - чеченцы. Мы ничего не имеем против других наций и культур, но есть некоторые обстоятельства".

ФОТО: Пресс-фото

По словам ребят, мужчина им сказал, что этот коттеджный поселок построен на деньги инвесторов из Чечни, которые назвали комплекс в честь умершего друга, а подобным провокационным клипом это место осквернили. Их тут же стали просить не публиковать клип, прислать его на предпросмотр.

"Мы понимали, что из отснятого чеченцам понравится только начало... Это были четыре дня ада", - отмечает Глеб.

В итоге Глеб созвонился с Артемом и они решили: "Ну и пусть нас убьют чеченцы, мы ничего убирать не будем. Мы ни с кем не договаривались. Договор не подписывали. Если кто-то что-то не так понял, мы не виноваты. А после владельцы посмотрели и сказали, что классный клип получился", - теперь уже смеясь, вспоминают парни.

Хотя в тот момент ни Глебу, ни Артему весело не было.

MONEYTRASH (Артем и Глеб STH) ФОТО: Пресс-фото

Что сейчас?

Сейчас MONEYTRASH в поиске своей аудитории и стиля. Да, они выпустили первый альбом - "Громко схожу с ума", но не гонятся за прослушиваниями или просмотрами.

"У нас ничего не стрельнуло. Я думал, что мне будет грустно, но нет. Мне было все равно... Не надо зацикливаться", - считает Артем. Музыканты не ограничивают себя каким-то одним стилем: "Пиши, что мы - поп-панк-рэйв или поп-панк-рэп".

Артем всегда хотел заниматься музыкой. Ведь, как он говорит, он ничего больше не умеет, кроме как сочинять, читать, петь, разговаривать. Для него написание песен - это способ поразмышлять и выговорить все, что происходит на душе: "Музыка - это лучший антидепрессант".

В их тандеме за музыкальную часть отвечает Глеб. Он часто бормочет что-то под нос на несуществующем языке, а Артем на это придумывает текст. Вдохновение к ним приходит внезапно - в самых необычных местах и ситуациях. Например, припев трека "Такси" Глеб придумал, пока ждал реальное такси, а друг уговорил его это записать.

"Нас даже иногда спрашивают: "Где вы покупаете свои песни?". То есть люди даже не верят, что это сочинили мы!" - признаются участники проекта.

ФОТО: Пресс-фото

В среду, 1 декабря, у проекта MONEYTRASH очередная премьера. По словам парней, сингл "Последний рэйв" - очередной эксперимент и "солянка" из элементов разных музыкальных направлений.

"Это трек о беззаботном порыве, призыв забить на все и отдаться музыке. О моментах в жизни, когда, казалось бы, уже опустились руки, но вдруг открывается второе дыхание. Кстати, Анаит тоже приняла участие в записи песни", - говорят ребята.

В беседе Артем признался, что он не мечтает стать суперзнаменитым, но его привлекает эта яркая субкультура. Сейчас он работает в общепите, но ему бы хотелось когда-нибудь начать зарабатывать музыкой: "Не чтобы жить где-то на Бали, а просто жить так, как сейчас, но с доходом от любимого дела. Я бы хотел, чтобы мои песни кому-то помогали. Я просто хочу быть услышанным!".