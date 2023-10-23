Жители РФ фактически потеряли возможность брать кредиты

Российские коммерческие банки все меньше выдают кредиты жителям РФ, отклоняя более 80% заявок. По данным статистики российских кредитов, доля одобренных заявок в сентябре составила всего 19,6%. Это средний показатель с учетом всех видов кредитов. Еще летом количество одобренных заявок составляло около 40%, сообщает "Комсомольская правда".
Утверждается, что существует ряд причин, по которым банки прекращают выдавать кредиты гражданам РФ. Эксперты и представители банков объясняют, что это делается из-за действий Центрального Банка (ЦБ) России, которые существенно усложняет работу кредитных организаций. Им теперь гораздо сложнее кредитовать заемщиков из групп риска.
Несколько лет назад ЦБ России основывал свои расчеты на показателях долга. Он показывал связь между среднемесячными платежами заемщика и его официальным доходом. Если этот показатель превышает 80%, то банк принимает на себя риски выдачи кредита, и для покрытия этих рисков необходимо резервировать определенную часть своих резервов.
Такая политика оказалась для банков весьма невыгодной, однако они смогли найти способ роста прибыли - начали выдавать кредиты под более высокие проценты. Таким образом, они компенсировали свои потери, но продолжали рисковать.
В результате этим летом ставки по кредитам росли рекордными темпами. По данным Frank Research Group, в августе банки выдали россиянам 1,8 триллиона рублей (17,9 миллиарда евро), однако параллельно с этим резко выросли потребление и цены.
Это стало одной из причин, почему ЦБ повысил базовую процентную ставку с 7,5 до 13%. В результате все виды кредитов стали дороже. Процентные ставки в отдельных регионах по ипотечным кредитам выросли до 20%. Это значительно увеличило ежемесячные выплаты, а заработная плата не выросла.
Риски также возросли. Если раньше банки должны были резервировать из своих резервов примерно 80% суммы кредита, то с 1 сентября резервировать можно только 50% суммы кредита (соответственно - банки рискуют потерять половину суммы выданного кредита).
Таким образом, Центробанк по сути запретил банкам кредитовать граждан с чрезмерной долговой нагрузкой, которых в России более миллиона. По словам директора департамента финансовой стабильности ЦБ Елизаветы Даниловой, более 40% заемщиков, получивших кредит в этом году, уже возвращают банкам 80% своих доходов.
По расчетам ЦБ, эти меры должны сократить объем выдаваемых кредитов на четверть. Окажет ли это какое-либо влияние на инфляцию, сказать сложно. Задача - снизить ее до 4% в год, однако на данный момент этот показатель вдвое выше. В результате многим российским жителям стало слишком дорого брать кредиты, поэтому им приходится обходиться другими средствами.
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