Жители РФ фактически потеряли возможность брать кредиты

Это стало одной из причин, почему ЦБ повысил базовую процентную ставку с 7,5 до 13%. В результате все виды кредитов стали дороже. Процентные ставки в отдельных регионах по ипотечным кредитам выросли до 20%. Это значительно увеличило ежемесячные выплаты, а заработная плата не выросла.

Риски также возросли. Если раньше банки должны были резервировать из своих резервов примерно 80% суммы кредита, то с 1 сентября резервировать можно только 50% суммы кредита (соответственно - банки рискуют потерять половину суммы выданного кредита).

Таким образом, Центробанк по сути запретил банкам кредитовать граждан с чрезмерной долговой нагрузкой, которых в России более миллиона. По словам директора департамента финансовой стабильности ЦБ Елизаветы Даниловой, более 40% заемщиков, получивших кредит в этом году, уже возвращают банкам 80% своих доходов.

По расчетам ЦБ, эти меры должны сократить объем выдаваемых кредитов на четверть. Окажет ли это какое-либо влияние на инфляцию, сказать сложно. Задача - снизить ее до 4% в год, однако на данный момент этот показатель вдвое выше. В результате многим российским жителям стало слишком дорого брать кредиты, поэтому им приходится обходиться другими средствами.